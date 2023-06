Red Bull, clamoroso ribaltone in vista: la notizia non farà piacere ai fan

Squadra che vince non si tocca? Neanche per sogno, secondo un grande esperto ed ex driver di F1 in Red Bull Racing potrebbe esserci uno stravolgimento.

La Red Bull Racing sta facendo faville nel 2023. Un inizio da sogno per il team di Milton Keynes, frutto di una monoposto da sogno. La RB19 è inavvicinabile su qualsiasi tracciato e in qualsiasi condizioni. In tempi di limitazioni di budget cap, il team che avrebbe dovuto in qualche modo subire le più pesanti ripercussioni proprio dallo sforamento del tetto di spesa massimo sta dominando.

Si tratta della wing car definitiva, forse la migliore monoposto mai costruita nel percorso glorioso di Adrian Newey. Un concentrato di tecnologia estrema che non conosce battute d’arresto. Otto Gran Premi e otto vittorie, oltre al successo nella Sprint Race. In sostanza Verstappen e Perez sono, sicuramente, i piloti più invidiati dell’intero circus. Il messicano aveva iniziato alla grande la stagione, tenendo testa al bicampione del mondo, Max Verstappen, ma è durato tutto troppo poco.

Sergio Perez ha commesso già diversi errori pesanti nel suo percorso. Tra Australia, Monaco, Spagna e Canada ha accusato un distacco consistente dalla vetta. Ora tra l’olandese e il messicano ballano 69 punti. Un gap già difficilmente colmabile. Per di più da quando il padre di Checo aveva parlato di un duello acceso tra teammate come quello tra Senna e Prost sono arrivate solo delusioni.

Le vittorie in Arabia Saudita e Azerbaijan avevano illuso i più che si potesse rivivere una stagione almeno in stile Rosberg Hamilton nel 2016, ma per la tristezza degli appassionati è solo uno dei campionati più scontati della storia della F1. La Red Bull Racing, certamente, conquisterà il mondiale costruttori, tuttavia non è abbastanza per mettere a sicuro Perez da una spiacevole sorpresa in futuro. Il suo rendimento non è da top.

Red Bull, il presagio su Sergio Perez

Il messicano avrebbe voluto lottare per il mondiale, ma ha perso il feeling con la RB19. Di questo passo, secondo l’ex pilota Johnny Herbert potrebbe arrivare una doccia fredda. Perez ha un contratto fino alla fine del 2024 con la Red Bull ma il rinnovo potrebbe essere un miraggio con questa altalena di prestazioni. Checo ha commesso troppi errori, specialmente in qualifica.

“Credo seriamente che il suo sedile sia a rischio. Per quanto Sergio abbia messo in mostra nella prima parte della stagione di essere più che capace di battagliare con Max, c’è stato poi un momento in cui non lo è stato più”, ha affermato Herbert alla piattaforma OLBG. Secondo Herbert il giovane Lando Norris potrebbe avere una grande occasione.

Di conseguenza la Red Bull Racing potrebbe anche non accontentarsi e prendere un pilota più competitivo. Ingaggiando un talento come Leclerc non è detto che si abbiano risvolti positivi all’interno del team. Di sicuro saranno fatti dei calcoli più precisi alla fine dell’anno. Verstappen potrebbe anche ridicolizzare l’esperto compagno di questo passo. In merito alle difficoltà del messicano, Max ha affermato che se non fosse stato primo in Canada, ovviamente il bilancio per la squadra sarebbe stato molto diverso. Una bella stoccata per un compagno, sesto a Monteal, in grave difficoltà.