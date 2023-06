Ferrari, Vasseur si confronta con Leclerc: arriva una richiesta sorprendente

La Ferrari avrebbe bisogno di tanta positività per poter ricominciare a guardare il futuro con ottimismo. Ecco cosa sta accadendo tra Vasseur e Leclerc.

Per la Rossa il GP del Canada ha rappresentato dei passi in avanti importanti in termini di ritmo e di gestione delle mescole. Circa tutto il resto ci sono state forti polemiche tra Charles Leclerc e gli ingegneri. La squadra, infatti, non è riuscita a trovare una quadra dal momento in cui il monegasco non si sente più seguito alla lettera da parte dei sui uomini al muretto.

I toni sono stati accessi. La qualifica, solitamente, rappresenta il punto di forza di CL16 ma è proprio in qualifica che il giovane è andato su tutte le furie dopo un risultato negativo. Arrivato a 25 anni, dopo 5 anni con sole 5 vittorie in Ferrari in F1, la pazienza di CL16 è iniziato a vacillare. E’ sempre la somma a fare il totale e non è, certamente, in Canada che il team ha commesso un errore. Anzi il pilota dell’Academy non ha superato il taglio per una sua imprecisione nell’ultimo settore della pista.

Charles, in ogni caso, non è convinto che la squadra sia pronta a seguirlo nelle sue richieste anche per un semplice cambio di mescola, ma tutte le operazioni principali sono dettate da una serie di analisi compiute dagli uomini al muretto che hanno in mano i dati e tutte le informazioni necessarie per prendere le migliori scelte possibili. Nel 2023 c’è stato anche un cambio della guardia con il promozione del giovane Ravin Jain al posto di Iñaki Rueda al muretto.

In Ferrari si sta facendo il possibile per aprire una nuova fase che possa permettere a tutti di emergere e di performare al massimo. A differenza di Sainz, naturalmente, Leclerc sente il peso degli anni trascorsi senza particolari soddisfazioni. Nel complesso la gara in Canada non è stata neanche da buttare per la Ferrari, pur rimanendo la quarta forza alle spalle di Red Bull Racing, Aston Martin e Mercedes.

La proposta di Vasseur a Leclerc

Charles sembra svuotato rispetto agli anni scorsi. Dopo il secondo posto del 2022, l’impossibilità concreta di lottare per il mondiale in questa stagione lo ha, completamente, disarmato. E’ l’ultimo dei top driver in graduatoria e, ad eccezione del weekend in Azerbaijan, non ha ottenuto risultati degni di nota. A margine della riunione che c’è stata a Maranello, il numero 16 è stato tranquillizzato dal team principal francese.

C’è stata una conversazione con Charles per dargli l’intero quadro della situazione avvenuta in Canada, ha ammesso Vasseur nella press conference dopo il GP. Il giovane è parso più calmo. Il team non ha fatto un gran lavoro, considerata la 10° e l’11° dei ferraristi in qualifica, ma in gara Charles ha chiuso al quarto posto davanti a Sainz con una buona strategia.

Frederic Vasseur ha chiesto al giovane di mettersi nei panni dei tecnici che lavorano al massimo delle loro possibilità per ottenere le migliori performance. Per Charles, quindi, una piccola richiesta per evitare ulteriori incomprensioni che potrebbero solo incrinare i rapporti in un momento difficile.