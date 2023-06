Leclerc e la clamorosa ammissione: è venuta fuori un’assurda verità

Charles Leclerc ha preso parte alla conferenza stampa del Gran Premio del Canada, parlando della complessa situazione in casa Ferrari.

Ottavo appuntamento per il mondiale di F1 targato 2023, con il Circus che approda a Montreal per il Gran Premio del Canada. Tra i piloti più attesi c’è Charles Leclerc, che cerca un riscatto in una stagione sin qui da incubo, su una Ferrari che è la grande delusione di questa prima parte di anno.

Come al solito, i dati del simulatore sembrano prevedere una buona prestazione in Canada, ma è chiaro che poi, quando si andrà in pista, le variabili saranno molte di più. Su questa pista non serve molto carico aerodinamico, ed è ovvio che questa possa essere una cosa in grado di mascherare i difetti di questa monoposto.

Leclerc non è mai stato un protagonista da queste parti, con un terzo posto conquistato nel 2019, mentre nel 2022 chiuse quinto dopo una grande rimonta, dopo essere partito ultimo per aver sostituito la power unit. Il monegasco è in netta crisi, ed in Spagna ha chiuso fuori dai punti, e nella conferenza stampa di Montreal, è emerso un qualcosa di inquietante riguardo alla tappa precedente.

Leclerc, ecco le sue parole in conferenza stampa

Charles Leclerc è stato protagonista della conferenza stampa del Gran Premio del Canada, confermando quelle che sono le attese. Infatti, il monegasco ha detto che non ci sono grosse speranze di lottare per la vittoria, affermando che non si aspetta miracolo. Andiamo a vedere quelle che sono le prime sensazioni del fine settimana.

Ecco le sue parole: “Tra di noi siamo sempre molto chiari, non possiamo essere contenti e soddisfatti ma dobbiamo essere bravi a non mollare, continuando a spingere con regolarità. L’obiettivo dev’essere quello di tentare di ridurre il gap che ci separa dai primi, lavorando soprattutto in termini di passo gara. La cosa positiva è che ora c’è una direzione molto chiara da seguire, e questo mi dà modo di credere in questo progetto“.

Leclerc è stato in grossa difficoltà a Barcellona, restando escluso in Q1 con il 19esimo tempo, per poi chiudere ai margini della zona punti. Tutti credevano che sulla sua monoposto ci fosse stato qualche problema tecnico, ma proprio in queste ore, invece, è emersa una verità del tutto diversa.

Ecco cosa ha detto a tal proposito: “Quello che abbiamo vissuto in Spagna è stato un fine settimana molto complesso, e qui non ci sarà nulla di nuovo dal punto di vista tecnico, non possiamo aspettarci dei miracoli. Non c’erano problemi sulla mia macchina, ed inoltre, qui ci aspettiamo un’Aston Martin molto forte oltre alla Red Bull. Dobbiamo pensare a lavorare per noi stessi, poi vedremo cosa succederà“.

Charles è stato presente alla 24 ore di Le Mans, ed ha ribadito la volontà di correrla: “Sono stato a vedere la 24 ore di Le Mans, è stata una corsa incredibile ed in futuro, un giorno, mi piacerebbe partecipare. La vittoria della Ferrari è stato il finale migliore e me la sono goduta tutta. Sono stato sveglio sino alle 4 del mattino“.