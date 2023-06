MotoGP, GP Olanda: Orari TV e Streaming su SKY e TV8

La MotoGP tornerà subito protagonista ad Assen, con l’attesissimo GP d’Olanda. Ecco tutti gli orari e le informazioni utili.

La MotoGP non conosce sosta e dopo l’entusiasmante tappa in Germania, tornerà protagonista sull’iconico circuito di Assen. Il settimo round è andato in archivio con il successo di Jorge Martin al Sachsenring. L’alfiere della Pramac ha sfatato un piccolo tabù che andava avanti dal Gran Premio di Stiria del 2021. In quell’anno Martinator conquistò pole e vittoria, davanti a Mir su Suzuki e Quartararo su Yamaha.

Stavolta la sfida è stata più sudata con il campione del mondo Pecco Bagnaia. I ducatisti si sono sfidati sino all’ultima curva, dando sfoggio delle rispettive qualità e delle incredibili performance della Desmosedici GP23. Il doppio trionfo dello spagnolo (nella Sprint Race e nel GP domenicale) ha riaperto la contesa mondiale, aprendo nuovi scenari.

A differenza del Bez, Jorge può contare su una moto ufficiale e il distacco dalla vetta ora è di appena 16 punti. Regolare e molto forte nel corpo a corpo, Martinator potrebbe essere un serissimo candidato alla conquista della corona nel 2023. Pecco deve preoccuparsi, esclusivamente, dei suoi compagni di marca. Yamaha e Honda sono troppo indietro sul piano tecnico. Il talento di Quartararo e Marquez non basterà per colmare i limiti delle moto giapponesi.

Aprilia e KTM, sin qui, sono le grande deluse. Al di là di qualche sporadica performance di Miller e Binder, specialmente nelle Sprint Race, il mismatch con Ducati è evidente. In Germania il sesto posto di Miller ha rotto il dominio assoluto della Ducati con otto moto nei primi nove. Piuttosto che ridursi, il gap si è allargato nel 2023. In questo scenario, tutt’altro, che esaltante, tutti i centauri ducatisti possono permettersi il lusso di stare davanti a colleghi blasonati di altri team.

MotoGP, gli orari del GP d’Olanda

Nel 2023 la tappa di Assen segnò l’inizio della rimonta di Pecco Bagnaia su Fabio Quartararo. Il torinese vinse la gara di gran carriera, mentre il Diablo commise un errore gravissimo, prendendo in pieno Aleix Espargaró in un complicato tentativo di sorpasso, chiudendo la corsa con un ritiro pesantissimo. Nella successiva tappa arrivò un long lap penalty che diede ulteriori speranze al ducatista.

Di conseguenza Pecco sarà il favorito numero 1 in Olanda, come nei prossimi 4 appuntamenti. Solitamente è nelle seconde parti di annate che il piemontese ingrana la quarta. Tutta da valutare la situazione in casa Honda. A Tokyo, dopo l’episodio con Marc Marquez protagonista, si inizia a fare la conta dei “reduci”. Una triste situazione per una squadra che in passato ha scritto pagine indelebili del libro del motociclismo in Olanda.

Orari TV GP di Olanda su SKY

Venerdì 23 giugno

Prove libere 1

Moto3 09:00

Moto2 09:50

MotoGP 10:45

Prove libere 2

Moto3 13:15

Moto2 14:05

Moto2 15:00

Sabato 24 giugno

Prove libere 3

Moto3 08:40

Moto2 09:25

MotoGP 10:10

Qualifiche

Moto3 12:50

Moto2 13:45

MotoGP 10:50

Sprint Race

MotoGP 15:00

Domenica 25 giugno

Warm-up

MotoGP 09:45

Gare

Moto3 11:00

Moto2 12:15

MotoGP 14:00

Diretta su TV8 della Sprint Race della MotoGP e dei Gran Premi.