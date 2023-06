Marc Marquez si arrende, troppo “pericolosa” la sua Honda: parole agghiaccianti

Altra giornata nera per Marc Marquez, solo undicesimo nella Sprint Race del Sachsenring. Ecco le sue parole a fine gara.

Non c’è niente da fare per la Honda e per Marc Marquez, che anche al Sachsenring, terra di conquista per lui nel Motomondiale, non sono riusciti ad essere efficaci. Partito dalla settima posizione, il nativo di Cervera non è andato oltre una mesta undicesima posizione dopo essere partito dalla settima, chiudendo addirittura fuori dalla top ten.

L’otto volte campione del mondo del Motomondiale è sembrato quasi rinunciatario, arrivando a prendere la bandiera a scacchi e senza prendersi rischi eccessivi alla guida. Infatti, non si sono viste le classiche virgole e le staccate al limite, o almento questa è stata l’impressione, dopo un fine settimana terribile nel quale sono arrivate svariate cadute.

La sensazione è che Marquez sia arrivato al limite della sopportazione, ed anche le polemiche sulle troppe cadute ed i rischi che si prende potrebbero aver fatto la differenza. La RC213V è una moto che non può stare neanche tra i primi 15 probabilmente, e quando la situazione tecnica è così disperata, c’è poco che anche un fenomeno come Marc possa inventarsi.

La gara di domani lo vedrà scattare dalla settima piazza, ma oggi si è ben visto che ci sarà poco da fare. Il ritmo messo in mostra è sembrato un passo indietro anche alle libere, quando aveva dimostrato di poter lottare almeno per i primi cinque posti, ma è probabile che, appunto per non prendersi rischi, Marc abbia deciso solamente di concludere la gara.

Vedere un campione di questo livello, su una nobile decaduta in queste condizioni, non può non essere un danno per la MotoGP, che ha un disperato bisogno di vedere il #93 in battaglia. Le parole del rider iberico, dopo la fine della gara, sono la testimonianza migliore della sua rassegnazione.

Marquez, delusione dopo la Sprint Race in Germania

Marc Marquez non è più un protagonista della MotoGP odierna, e questo non può non dispiacere ai veri fan di questo sport. Il nativo di Cervera non ha più la possibilità di competere, come ha ammesso direttamente anche ai microfondi di “SKY Sport MotoGP“, senza nascondere la verità.

Ecco le sue parole: “Se mai smetterò di prendermi rischi? Per questo motivo sono arrivato undicesimo, questa mattina andavo bene sul bagnato, ma quando si è asciugata ho spinto molto e subito sono caduto. Poi ho preso l’altra e sono caduto ancora, non andando oltre il settimo posto. A quel punto fai un bilancio e ti dici che non vale la pena. In gara ero partito convinto, ma alla Curva 11 ho già rischiato di cadere al primo giro, ed a quel punto mi sono detto di finire la gara e basta“.

Marquez ha poi aggiunto: “Dopo il Mugello già mi ero detto di guardare la realtà e non provare a fare più di quello che si può. Poi quando sono arrivato qui speravo di fare meglio, ma già questa mattina mi sono detto che dovevo rallentare, altrimenti non saremmo mai arrivati alla fine. Abbiamo cambiato il set-up, ma non ci sono stati miglioramenti“.