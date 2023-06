Samuel Eto’o, la supercar “persa” in modo assurdo: in pochi sanno questa storia

Uno dei calciatori più forti degli ultimi anni, ovvero Samuel Eto’o, fu protagonista di un’assurda storia. C’entra la sua Bentley.

Tutti vi ricorderete di Samuel Eto’o, calciatore ed attaccante camerunense che oggi è il presidente della federazione calcistica del suo paese, del quale è stato sicuramente l’esponente più importante in questo sport. La sua esperienza più significativa è stata quella al Barcellona, con il quale giocò dal 2004 al 2009, portando a casa un numero enorme di trofei, tra cui due Champions League.

In seguito, venne acquistato dall’Inter, ed anche in quel caso trionfò nel campionato più importante del mondo per club, al primo colpo, nella storica annata del triplete della squadra nerazzurra, quando venne vinta anche la Coppa Italia e lo Scudetto, per la gioia dei tifosi del team milanese.

Gli anni del Barca e dell’Inter sono stati sicuramente quelli più intensi per Samuel Eto’o, classe 1981 e che ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo al termine del 2019, dopo aver giocato per il Qatar SC. Nella giornata di oggi, vi racconteremo una storia pazzesca che riguarda lui ed una supercar dal valore inestimabile, che di certo non fece una bella fine.

Samuel Eto’o, guardate che storia incredibile

Il mondo del calcio è ricco di retroscena e di storie che non tutti conoscono, e quella di cui vi daremo conto oggi riguarda proprio Samuel Eto’o, ed anche la sua Bentley Continental. I calciatori, come ben sappiamo, vivono di stipendi faraonici, e questo gli consente di mettere le mani sulle vetture più belle e potenti del mondo, anche se, a volte, ci può stare anche qualche imprevisto.

L’aneddoto di cui vi stiamo parlando risale al 2010, ed è stato raccontato sulle colonne di “Marca.com” da Wesley Sneijder, compagno di squadra del camerunense all’Inter in quella stagione. Nello spogliatoio c’era anche un giovane di 21 anni, vale a dire Marko Arnautovic, che ancora non poteva contare sugli stipendi dei migliori e non poteva permettersi una supercar come i suoi compagni di squadra.

Tuttavia, necessitava comunque di una supercar per fare colpo su una ragazza, che aveva già incontrato ad una cena. A quel punto, Arnautovic chiese a Samuel Eto’o di prestargli la sua Bentley, che all’epoca costava circa 150.000 euro. Fece questa richiesta al camerunense perché, stando a quello che si diceva, era colui che possedeva il maggior numero di vetture tra i calciatori dell’Inter.

Arnautovic andò a prendere la ragazza presso l’Hotel Sheraton di Milano, ma venne “catturata” da una sorta di finto parcheggiatore. Infatti, la vettura di Eto’o scomparve nel nulla, un brutto colpo per il camerunense, perché era molto legato al suo bolide, ma questa storia, anche se pare incredibile, ha comunque un lieto fine.

La Bentley venne infatti ritrovata molto lontano da Milano, in Ungheria, qualche tempo dopo, come raccontato proprio da Sneijder. Ovviamente, tutti l’avevano data per dispersa, ma come si dice in gergo, tutto è bene quel che finisce bene. Anche Arnautovic avrà tirato un sospiro di sollievo nel momento in cui il gioiello è stato rinvenuto.