Vuoi una Ducati da 11 mila euro? Adesso è possibile, clamorosa novità

La Ducati è solita costruire capolavori, che di certo non costano poco. Ora c’è una grande occasione per tutti i fan.

Il marchio Ducati è al top assoluto in termini di moto da pista e da strada in questa fase storica, dove sta ottenendo risultati pazzeschi in ogni ambito. Infatti, nella MotoGP è un dominio totale, con Pecco Bagnaia, Jorge Martin e Marco Bezzecchi in fuga nella classifica del mondiale.

In Superbike, se possibile, la superiorità è ancor più marcata, con Alvaro Bautista che ha praticamente già chiuso il campionato, vincendo tutte le gare tranne una Superpole Race nella quale è caduto. Insomma, non c’è davvero competizione, e sotto la guida dell’amministratore delegato Claudio Domenicali, anche le vendite sono ai massimi storici.

La Ducati, tuttavia, ha deciso di non fermarsi alla “sola” produzione di moto, ed è per questo che oggi vi presenteremo un modello davvero strepitoso, una Mountain Bike elettrica che costa moltissimo, ma che è realizzata con materiali di primo livello e con tecnologie pazzesche. Andiamo a scoprirla.

Ducati, ecco la fantastica Powerstage RR E-Bike

Oggi si parla molto di elettrico, e questa tecnologia, oltre che sulle auto, sta dilagando anche in altri ambiti. Per ciò che riguarda il marchio Ducati, oggi ci concentreremo su un aspetto differente rispetto alle moto da corsa e da strada, per parlarvi di una nuova bicicletta davvero eccezionale, che è stata appena svelata.

Si chiama Powerstage RR E-Bike Limited Edition, ed è stata lanciata per ampliare la gamma premium di Mountain Bike firmate dalla casa di Borgo Panigale. Come dice il nome stesso, il modello è in edizione limitata, visto che sarà prodotta in appena 230 esemplari, ma ognuno di essi nasconde un tocco magico ed unico.

Le tecnologie ed i materiali utilizzati sono di primissima qualità, con telaio realizzato in fibra di carbonio utile per affrontare al meglio lo sterrato ed i fondi più pericolosi, che rischierebbero di causare seri danni al mezzo se esso non fosse prodotto al meglio in termini, appunto, di materiali.

La Ducati, nella costruzione, ha utilizzato la tecnologia Finite Element Analysis (FEA), utile per aumentare la resistenza a tutte le peggiori sollecitazioni. Nel manubrio si è lavorato per aggiungere quanta più rigidità possibile, così come nella parte posteriore e nella zona del motore, dove ci sono ben due supporti.

Parliamo di motore, pur essendo una bicicletta, perché è una E-Bike, ovvero una bici ad emissioni zero, e la spinta arriva da un motorino Shimano EP801, che eroga 250 kW di potenza ed 85 Nm di coppia massima. Ci sono ben due profili di assistenza preconfigurati: il Long Ride, che può essere utilizzato se si va alla ricerca di una maggiore autonomia, ed il Fast Ride, quando si va alla ricerca delle maggiori prestazioni, e che ovviamente, riduce l’autonomia.

Presente una batteria, anch’essa di produzione Shimano, da 630 kWh, mentre i cerchi delle ruote sono stati prodotti dalla Crankbrothers Synthesis, e sono da 29″ e 27,5″. Il prezzo? Non può che essere molto elevato, visto che ogni unità sarà disponibile spendendo ben 11.990 euro. Gli appassionati non stanno più nella pelle.