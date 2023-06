Qual è il patrimonio dei Benetton? Le cifre sono abnormi

La famiglia Benetton è una delle più ricche d’Italia, ed oggi andremo a scoprire il loro patrimonio. Sono cifre folli.

L’Italia è ricca di famiglie che hanno le mani in pasta in ogni ambito, e che possono vantare su un patrimonio multi-miliardario. La prima che ci viene in mente è ovviamente la famiglia Agnelli, ma anche quella composta dai Benetton non può certo lamentarsi di ciò che ha creato nel corso della sua esistenza.

Il fondatore di questo colosso è stato Luciano Benetton, nato a Treviso il 13 maggio del 1935, che ha compiuto da poco 88 anni di età. Dal 1992 al 1994 ha ricoperto anche la carica di senatore d’Italia, ed ha creato un vero e proprio impero, nel corso della sua vita, partendo praticamente dal nulla.

L’attività di questo gruppo è iniziata nel 1965, quando aveva solo 30 anni, assieme ai fratelli Giuliana, Gilberto e Carlo. Si tratta di una società che è presente in diverse parti del mondo, che ha aperto l’impressionante cifra di 6.000 punti vendità. Luciano è membro della holding finanziaria della sua famiglia, ovvero la Edizione srl, un altro colosso che si occupa di tantissime attività.

Negli ultimi anni, il nome di questa casata è salito alla ribalta delle cronache per il crollo del Ponte Morandi di Genova, avvenuto il 14 agosto del 2018, causando la morte di ben 43 persone. A quel punto, infatti, scoppiarono le polemiche relative alle concessioni date ad Autostrade per l’Italia, controllate dalla famiglia veneta tramite la società Atlantia.

Luciano disse più volte che Atlantia non aveva mai gestito le Autostrade italiane, indicandosi come parte lesa e non come quella colpevole, per mancanza di manutenzione, della tragedia che sconvolse tutto il nostro paese. Quando si è un personaggio così potente, le controversie fanno parte del gioco, così come un patrimonio da record.

Benetton, ecco a quanto ammonta il patrimonio

Con un patrimonio stimato di 2,8 miliardi di dollari, Luciano Benetton è al posto numero 877 tra gli uomini più ricchi del mondo, al 2019, secondo Forbes, che di solito di queste classifiche se ne intende e raramente commette errori. Si tratta di cifre davvero clamorose, che lo rendono uno dei più ricchi d’Italia.

Il nome Benetton è legato indissolubilmente anche al mondo dello sport, e come non ricordare le gesta del team di F1. Sotto la guida di Flavio Briatore come team principal, questa squadra, che aveva la sede ad Enstone e correva con licenza inglese, ha ottenuto successi pazzeschi.

Michael Schumacher si laureò campione del mondo piloti nel 1994 e nel 1995, anno in cui arrivò anche il titolo costruttori con Johnny Herbert come compagno di squadra. Si trattò di una vera e propria epopea, che poi terminò a fine 2001 con la vendita del team al colosso Renault.

Il gruppo presieduto dall’imprenditore veneto ha sempre creduto nello sport, con squadre di Treviso coinvolte nel basket e nel rugby che, finanziate dal marchio di abbigliamento, hanno ottenuto dei grandi traguardi sia in Italia che in Europa. Insomma, il buon Luciano, e questo gli va riconosciuto, di grandi soddisfazioni se ne è tolte davvero molte.