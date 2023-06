Sainz rivela un problema della Ferrari: il guaio che l’ha rallentato

Quinta posizione per Carlos Sainz a Montreal, con una Ferrari che qualcosa di positivo lo ha messo in mostra. Ecco le sue parole.

Domenica positiva per la Ferrari quella vissuta in quel di Montreal, dove Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno conquistato un quarto e quinto posto, dopo essere partiti decimo ed undicesimo. A fare la differenza ci ha pensato una strategia finalmente convincente, che in un primo momento, era sembrata del tutto sbagliata.

Infatti, nel momento in cui in pista è entrata la Safety Car per il contatto con il muretto da parte di George Russell, i due del Cavallino, assieme a Sergio Perez, sono stati gli unici a decidere di non fermarsi per effettuare il pit-stop. A quel punto, a fare la differenza ci ha pensato una sorprendentemente ottima gestione delle gomme, sin qui grande problema della SF-23, che in quel del Canada è invece apparsa del tutto trasformata.

A fare da controparte ci sono due elementi, uno dei quali legato alla pista. Infatti, il tracciato di Montreal è estremamente atipico ed è composto soprattutto da rettilinei e chicane, ed il carico aerodinamico non è così determinante come in altri casi. Proprio questo potrebbe aiutare la Ferrari, che come ha detto Leclerc, non si era mai comportata così bene nel resto del campionato.

Inoltre, quando Lewis Hamilton e Fernando Alonso hanno deciso di spingere nella parte finale, né Leclerc né Sainz hanno avuto il passo per contenere quel ritmo, perdendo alcuni secondi, anche se, alla fin fine, la si può considerare una giornata positiva alla luce di quello che si era visto nelle gare precedenti.

La prossima pista, quella dell’Austria, potrebbe essere altrettanto favorevole, prima di una prova vera e propria, ovvero Silverstone, dove emerge sempre la monoposto migliore. I due “Carli” possono comunque accennare un sorriso, anche se è ovvio che la posizione della Scuderia modenese non è mai fuori dal podio.

Sainz, ecco il suo commento alla fine della gara

Carlos Sainz ha vissuto una buona giornata, ed in molte fasi della gara, è apparso in grado di essere anche più veloce di Charles Leclerc. Per la prima volta in questi anni, la Ferrari ha voluto preservare il proprio pilota di punta, chiedendo a Carlitos di non attaccarlo nelle fasi in cui era più in difficoltà.

Entrambi i piloti hanno espresso soddisfazione per come è andata la giornata, ed il figlio del due volte campione del mondo rally ha detto la sua ai microfoni di “SKY Sport F1” ha detto la sua sull’esito della gara. Ovviamente, c’è ancora tanto da lavorare, ma l’impressione è molto positiva.

Ecco le parole di Sainz: “Ho avuto un problema con la frizione che toccava la mia gamba e mi causava dei piccoli rallentamenti all’uscita di curva. Con la gomma Media ero molto veloce e contento, mentre con la Dura c’era meno grip e la macchina si muoveva di più. Se devo essere sincero, sono contento a livello di passo gara e di gestione delle gomme. Avevamo un buon ritmo, possiamo essere soddisfatti del nostro lavoro“.