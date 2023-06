Leclerc ha deciso il suo futuro? Novità sulla sua permanenza in Ferrari

Charles Leclerc è al centro delle voci di mercato per ciò che riguarda il dopo-2024, quando scadrà il suo contratto con la Ferrari.

La Ferrari è in grossa difficoltà, ma nonostante questo, di lei si parla sempre ed anche in maniera piuttosto diffusa, soprattutto per ciò che riguarda il mercato piloti. L’uomo di punta, ovvero Charles Leclerc, ha un contratto che andrà in scadenza al termine del 2024, così come Carlos Sainz.

Entrambi non hanno ancora rinnovato, ed attorno al monegasco continua ad aleggiare un vero e proprio mistero. Circa un mese fa, il “Daily Mail” se ne uscì con una voce clamorosa, parlando di un’offerta da 40 milioni di sterline per Lewis Hamilton da parte del Cavallino, con il presidente John Elkann direttamente coinvolto nella trattativa.

Tuttavia, il tabloid d’oltremanica non parlò di uno scambio tra il sette volte campione del mondo e Leclerc, pronto così ad accasarsi in Mercedes, ma di un approdo di Sir Lewis a Maranello al posto di Sainz. Subito dopo si è corso il Gran Premio di Monaco, con Hamilton che ha prontamente smentito tutto, così come ha fatto Toto Wolff.

Riguardo al rinnovo del britannico, che andrà in scadenza con il team di Brackley sino a fine stagione, pare ci sia ancora qualcosa da sistemare, in particolare, riguardo alla durata di un eventuale nuovo accordo. Hamilton vorrebbe un rinnovo di due anni, mentre in Mercedes sarebbero più propensi ad un rinnovo annuale, visto che Sir Lewis, il prossimo 7 di gennaio, compirà ben 39 anni.

Nelle ultime ore, a tal proposito, sembra siano arrivate delle importanti novità, che andrebbero ad avvicinare anche Charles al rinnovo con la Ferrari. La situazione è comunque molto complessa e c’è tanto da mettere a punto, visto che anche la competitività del veicolo non può non essere considerata nelle trattative.

Leclerc, c’è una novità importante per il suo futuro

Le ultime notizie parlano di una clamorosa richiesta di Lewis Hamilton alla Mercedes, pari ad un rinnovo quinquennale da 292 milioni di euro, per correre ancora per tanto tempo alla corte di Toto Wolff. Secondo Leo Turrini, è più probabile che si giunga ad un accordo tra le parti, che andrà a favorire anche il rinnovo di Charles Leclerc con la Ferrari.

Infatti, è ormai assodato che il monegasco sia un top driver, che può girare solo nell’orbita delle squadre più blasonate. Molte volte il suo nome è stato accostato a quello del team di Brackley, ma un eventuale rinnovo, anche biennale da parte di Hamilton, chiuderebbe a Charles le porte della Mercedes.

Da ora in avanti, dunque, si potrebbe iniziare seriamente a parlare della permanenza di Leclerc a Maranello oltre il 2024, quando ormai saremo alle soglie del debutto del nuovo ciclo tecnico, costituito dal debutto delle nuove power unit e dall’arrivo di colossi come Audi e Ford.

Leo Turrini ha ripetuto come il team principal Frederic Vasseur sia del tutto tranquillo in merito al rinnovo del suo pilota di punta, che deve essere la certezza di questo progetto Ferrari. Nelle prossime settimane, senza alcun dubbio, arriveranno delle importanti novità sul mercato.