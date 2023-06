La Mercedes del 2043 è già qui: ecco come saranno le auto tra 20 anni

La Mercedes ha tolto i veli alla Vision One-Eleven, che anticipa il design delle vetture del futuro. Ecco le sue pazzesche forme.

Il marchio Mercedes è sempre improntato all’innovazione ed al futuro, ed una conferma di tutto ciò è arrivata proprio in questi giorni, con la presentazione di una concept car davvero pazzesca. In questi mesi, la casa di Stoccarda sta cambiando molto al suo interno, come confermano le modifiche alla gamma.

Infatti, è stata già annunciata la prossima estinzione di modelli come le station wagon, ma anche un netto taglio sulle berline. L’obiettivo è quello di incrementare la produzione e le vendite dei Suv, ma anche e soprattutto delle vetture elettriche, nelle quali il marchio della Stella a tre punte sta investendo parecchio.

Molte volte, ci si chiede come possano essere le auto del futuro, e la Mercedes ha provato ad immaginarlo con un modello davvero incredibile. Si chiama Vision One-Eleven, e le sue forme hanno un tocco futuristico che la fanno assomigliare quasi ad un’astronave. Andiamo ad osservare il lavoro che è stato svolto.

Mercedes, ecco la Vision One-Eleven per il futuro

La Mercedes Vision One-Eleven è stata prodotta basandosi sulle forme della C111 degli anni Settanta, ma solo in questo senso si è preso ispirazione dal passato, visto che, per il resto, la storia è del tutto diversa. L’obiettivo è quello di sviluppare delle nuove tecnologie da adeguare poi ai modelli di serie, come si fa di solito con le corse, utili a trovare qualcosa di innovativo da tradurre poi sulla strada.

Ovviamente, la concept car non sarà prodotta in serie, ma alcuni elementi del design verranno sicuramente ripresi. Inoltre, sottolineamo subito che questa vettura è del tutto elettrificata, a conferma di una direzione che ormai è stata chiaramente segnata, abbandonando i motori termici.

Tuttavia, pur sapendo che le emissioni zero non sono affatto una novità per i tempi che viviamo oggi, vi assicuriamo che su questa Mercedes ci sono un concentrato di innovazione. Infatti, ci sarà un motore a flusso assiale, sviluppato in collaborazione con la YASA, che è una società britannica specializzata proprio in elettrificazione.

Questa azienda è di proprietà della casa di Stoccarda dal luglio del 2022, e c’è da dire che il primo prodotto è davvero sensazionale. Secondo quanto dichiarato dal produttore, questi motori risulteranno molto più leggeri di quelli che conosciamo, ma anche ben più potenti e compatti, un gran passo in avanti rispetto a quelli radiali che sono montati su tutte le altre auto ad emissioni zero, che diventano del tutto obsolete in confronto alla Vision One-Eleven. Insomma, parliamo di una vera e propria astronave, e molte tecnologie di tale veicolo vengono anche dalla F1, come per la batteria.

La batteria andrà a sfruttare un raffreddamento a liquido a celle cilindriche, con una chimica molto simile a quelle che sono presenti sulle monoposto del Circus. Per svilupparla, la casa di Stoccarda si è affidata al reparto powetrain di Brixworth, che si occupa dei motori della F1. Questo capolavoro, come detto, non sarà in vendita, ed il video che è stato postato in alto, caricato sul canale YouTube “Supercar Blondie“, ci mostra le sue forme.