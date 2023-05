Mercedes, ecco la GLC 2023: grandi novità e design tutto rinnovato

La Mercedes ha da poco svelato le forme della nuova GLC, che arriverà presto in concessionario. Ecco in cosa è cambiato il Suv.

In casa Mercedes si è deciso di puntare sempre di più sui Suv, ed oggi vi parleremo della terza generazione di GLC che è appena stata presentata, e che è già possibile da ordinare presso gli showroom della casa di Stoccarda. Di certo, non si parla di un’auto economica, ma vi garantiamo che il prezzo è giustificato dalla sua qualità.

La nuova GLC è un netto passo in avanti rispetto alla generazione precedente, con novità che riguardano ogni singolo aspetto del Suv. A questo punto, è bene analizzarne ogni dettaglio, nella certezza che in molti ne resteranno colpiti per le sue potenzialità ed il suo design estremo.

Mercedes, tutto ciò che devi sapere sulla nuova GLC

Si tratta della terza generazione per quello che riguarda la Mercedes GLC, un Suv di Segmento D che è tra i modelli più venduti della casa di Stoccarda. Tantissime le novità presentate sia sul fronte estetico che tecnologico, con nuove funzioni ed un abitacolo ricco di comfort ed aggiunte rispetto alla serie precedente.

La lunghezza è di 4,731 metri, 1,890 in larghezza e 1,660 in altezza, con passo di 2,88 metri. Sono sterzanti anche le ruote posteriori, con un angolo di 4,5 gradi, e tutto ciò per dare maggior agilità nelle manovre di parcheggio o in situazioni di forte traffico. Il vano bagagli è cresciuto a dismisura ed ha capacità di carico di 600 litri, ben 50 in più rispetto alla seconda generazione.

Il frontale ha visto l’aggiunta di nuovissimi proiettori che si contraddistinguono per una forma molto allungata, con una mascherina rivista al centro che li divide. La versione base offre i fari full LED, ma se si vuole aggiungere qualcosa in più, tra gli optional è disponibile la richiesta dei Digital Light, che sono un grande aiuto in condizioni di buio più totale.

Molto larghe le fiancate, con nuovi cerchi in lega da 18 o 20 pollici. L’aerodinamica ha conosciuto un netto miglioramento, con un Cx che da 0,31 è sceso a 0,29. Il cockpit ricalca le forme della Classe S, che Mercedes ha presentato qualche mese fa. Il nuovo, grande display verticale è da 11,9 pollici, e contiene l’infotainmente MBUX dal quale poter gestire comodamente tutte le varie funzionalità della vettura.

La strumentazione è del tutto digitale, con la presenza di un altro schermo da 12,3 pollici, e la possibilità di controllare lo stato del veicolo di continua, tra cui un nuovo sistema di controllo della parte ibrida per i modelli che hanno questa tipologia di motorizzazione, di cui ora andremo a parlare.

I motori a disposizione sono sia diesel che benzina, con la possibilità di puntare anche sull’ibrido e sul plug-in. L’unità di base è un 2.0 litri a benzina Mild Hybrid da 48 Volt, per una potenza massima di 204 cavalli. Con le versioni Plug-In Hybrid si hanno ben 60 kW a disposizione e la possibilità di percorrere circa mezz’ora senza motore termico, con potenze che sfondano i 300 cavalli. Il prezzo partirà da 61.345 euro per la versione di base, arrivando a 77.703 per quella 300 AMG Premium 4Matic. Nel video qui postato, caricato sul canale YouTube “GoCars“, potete farvi un’idea di questo mostro della strada.