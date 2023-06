FIAT, ecco come sarà la Topolino “definitiva” 2024: forme strabilianti per lei

Negli ultimi giorni, è stata diffusa la prima foto della FIAT Topolino. Ora c’è un video in cui si immaginano le sue forme finali.

Il marchio FIAT sta affrontando un importante periodo di transizione, con delle nuove auto che sono pronte ad essere svelate, ed altre che già si sono fatte vedere. Il 4 di luglio verranno tolti i veli alla Nuova 600, il Suv di Segmento B che già è stato spoilerato in diverse occasioni, ma non è questa la novità più importanti di questa fase storica.

Infatti, il modello che porterà la casa di Torino nel futuro delle quattro ruote sarà la nuova Panda, che debutterà nel 2024. Prima di tutto, sarà quasi del tutto elettrica, anche se ci sarà una versione GPL ed una Mild Hybrid, entrambe alimentate da un motore a benzina, ma si punterà tutto sulle emissioni zero.

La nuova Panda segnerà un cambiamento epocale nella storia della FIAT, visto che andrà ad inaugurare una nuova generazione di auto sul fronte del design. Gli interni saranno ispirati alle forme del Lingotto, il celebre luogo che ha dato origine alla vetture più famose di questo marchio nel corso della storia.

Per vederla, tuttavia, sarà ancora necessario attendere qualche mese, e nel frattempo, possiamo goderci l’attesa parlando di un modello molto curioso. Parliamo della Topolino, la minicar nata sulla base della Citroen AMI, con la quale condivide l’appartenenza al gruppo Stellantis, e che sarà possibile guidare a partire dai 14 anni di età.

In questi ultimi giorni, è stata rilasciata la prima foto di questa piccola vettura, che ovviamente è del tutto elettrica, con un peso di 535 kg ed una potenza massima di 8 cavalli. Ovviamente, il suo segreto non è di certo la prestazione, ma la possibilità di essere affidata ai giovanissimi ed anche a muoversi con agilità in mezzo al traffico.

FIAT, ecco la Topolino nelle sue forme definitive

La FIAT, come annunciato, ha fatto vedere solo una foto di questa vettura, che ha suscitato subito polemiche per un particolare. Infatti, esse la rendono una spiaggina, visto che non c’è una vera e propria porta per entrare ed uscire dall’auto, cosa che può essere un vantaggio in estate, visto che ci si potrà godere l’aria aperta, ma un grosso punto a sfavore l’inverno, quando le temperature saranno molto più rigide. Da questo punto di vista, ci sono molti dubbi riguardo a questa vettura.

Tra pochi giorni, è attesa la presentazione della versione definitiva, ed il designer Tommaso D’Amico, nel video caricato sul suo canale YouTube, ha immaginato la versione finale con l’aggiunta di portiere tradizionali. Lui ha parlato di un motore ibrido da ben 85 cavalli, che poco c’entra con quello full electric da 8 cavalli di cui si è parlato sino ad oggi.

Per la FIAT Topolino in questione, è stata immaginata anche una trazione anteriore, con diversi optional disponibili nel piccolo abitacolo ed un sistema di infotainmente molto avanzato. Nel video postato in alto, vi potrete fare un’idea su questa minicar, che di certo, sta facendo molto parlare di sé. Tra pochi giorni, tutti i nostri dubbi verranno risolti.