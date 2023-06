Bastianini non fa drammi: c’è la speranza per la seconda parte di stagione

Ottava piazza per Enea Bastianini al GP di Germania, in un’altra gara in cui non c’è mai stato il passo dei big. Ecco le sue parole.

Il Gran Premio di Germania della MotoGP si è conclusa con l’ottava posizione per Enea Bastianini, che ancora è ben lontano dall’essere al 100%. Il rider riminese ha pagato a caro prezzo la bandiera gialla che è arrivata durante la parte finale della qualifica, che non gli ha permesso di poter partire più avanti.

I primi giri sono stati ricchi di battaglie, soprattutto con Fabio Quartararo ed Aleix Espargarò, i quali sono completamente spariti dai radar nella seconda parte di gara per il crollo della gomma posteriore. Enea, a quel punto, ha potuto gestire la propria corsa, ma è chiaro che siamo ancora lontani dai livelli a cui ci aveva abituato.

L’infortunio è stato un colpo di sfortuna notevole, ed ora c’è anche la pressione di ciò che sta facendo Jorge Martin. Lo spagnolo di casa Pramac, infatti, ha vinto la prima gara stagionale, portandosi a -14 da Pecco Bagnaia e candidandosi ad un ruolo di assoluto protagonista per questa stagione. Tutti si sarebbero attesi di vedere Bastianini in quel ruolo, ma le cose sono andate in modo ben diverse.

La sfortuna ci ha visto benissimo nel caso del “Bestia”, ma ora c’è solo da pensare a ritrovare la forza giusta per puntare a grandi risultati. Il passo, comunque, non è stato affatto negativo, ma sul tracciato tedesco sorpassare è diventato quasi impossibile, soprattutto per un pilota che sta vivendo questo periodo di difficoltà.

Bastianini, ecco il suo commento dopo la gara

Una domenica complessa quella vissuta da Enea Bastianini, che però è apparso soddisfatto dei passi in avanti ottenuti dal punto di vista fisico. Il rider di casa Ducati ha commentato ai microfoni di “SKY Sport MotoGP” il risultato odierno, dicendosi contento ed in netta crescita.

Ecco le sue parole: “Ho fatto una discreta gara, ma se qui non ti viene bene il primo giro, fatichi a recuperare. I primi giri sono stato molto difficili, provavo a passare Aleix e Quartararo, poi mi ripassavano, ed è stato complesso. Sono abbastanza contento, non sono ancora al 100%, ma credo sia andata abbastanza bene“.

Bastianini ha poi aggiunto: “Passi in avanti rispetto al Mugello? Fisicamente ho fatto un bello step, questa è una pista più facile rispetto al Mugello, ma sicuramente ho fatto un passo in avanti anche con il set-up. Questa è una moto ben diversa da quella dell’anno scorso, mi serve del tempo. Spero di migliorare ancora ad Assen, sarebbe una bella ciliegina sulla torta prima della pausa estiva“.

L’ottimismo non manca: “Devo dire che qui era molto importante partire davanti, la qualifica mi ha penalizzato. Potevo partire molto più avanti, quello senza dubbi. Se queste due gare sono state un allenamento? Assolutamente, stare sulla moto è la cosa migliore, è un qualcosa di bello e mi ci vogliono prima della pausa estiva. Dovrò lavorare molto in palestra per tornare al meglio nella seconda parte di stagione“.