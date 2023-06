Ferrari, scoppia un vero e proprio caso: questa Rossa distrutta vale un milione di euro

Per avere una Ferrari si farebbe di tutto, ma questa volta c’è davvero un alone di mistero attorno ad un vecchio modello.

La storia della Ferrari è ricca di modelli eccezionali, delle vere e proprie opere d’arte su quattro ruote, che ormai da 76 ci regalano emozioni indescrivibili. Tanto è passato dalla nascita della 125 S, che il Drake ed il suo manipolo di eroi tirarono fuori dalle officine, sancendo l’arrivo della prima vettura prodotta a Maranello.

Nel corso degli anni, di vetture storiche ce ne sono state a bizzeffe, ma oggi ci concentreremo su un modello che in molti avranno dimenticato, ma che è tornato alla ribalta delle cronache per un fatto assurdo. Stiamo parlando della 500 Mondial, vettura da competizione che fu prodotta dal 1953 al 1955.

Ne vennero costruiti appena 31 esemplari, ognuno dei quali, ha scritto delle pagini indelebili della storia del Cavallino. Il motore aveva 170 cavalli, un dato notevole per l’epoca, ed era lo stesso, anche se depotenziato, della 500 F2, la prima vettura della Scuderia modenese a vincere il titolo di F1, nel biennio 1952-1953 con Alberto Ascari.

La 500 Mondial ebbe un ottimo debutto, visto che la Ferrari ci chiuse al secondo posto il 20 dicembre del 1953 alla 12 Ore di Casablanca, corsa in Marocco, con al volante proprio Ascari in coppia con Luigi Villoresi, pionieri dell’avventura del Cavallino nel mondo delle corse, che regalarono al Drake una gioia immensa, chiudendo dietro alla 375 MM.

Nel 1954, la stessa 500 Mondial chiuse seconda alla Mille Miglia, con al volante Vittorio Marzotto, ma furono tante altre le corse in cui ottenne risultati degni di nota. Questo gioiello fa parte della storia del Cavallino, ma ora è emerso un dettaglio davvero clamoroso che riguarda uno degli esemplari prodotti. Ecco cosa le è accaduto e perché è un racconto davvero incredibile.

Secondo quanto riportato da “Marca.com“, una Ferrari 500 Mondial distrutta e danneggiata dalle fiamme andrà presto all’asta, per un valore superiore al milione di euro. Si tratta di una scocca praticamente distrutta, ma è stato provato che si tratta proprio di questa vettura, in particolare, di una specifica costruita nel 1954, che originariamente era di colore Rosso Corsa.

1954 Ferrari 500 Mondial Spider Series I by Pinin Farina.

Presented now from the Lost & Found Collection by @rmsothebys . For the future caretaker with the proper vision and resources, the journey to renewal promises to be a very rewarding process. pic.twitter.com/dsgUBT1cLe

— Retromotive (@Retromotive1) June 14, 2023