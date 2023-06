Leclerc si fa “furbo” contro i ladri: il gesto non passa inosservato

Charles Leclerc ha avuto una brutta esperienza lo scorso anno, quando fu derubato del suo orologio. Ora ha voluto evitare un nuovo scippo.

Il 18 aprile del 2022, giorno di Pasquetta dello scorso anno, è stata una data molto brutta per Charles Leclerc, visto ciò che gli successe in quel di Viareggio, città dove si reca spesso per allenarsi assieme al suo fisioterapista, vale a dire Andrea Ferrari, da sempre al suo fianco in quel ruolo.

Durante la sua visita presso la città toscana, il pilota della Ferrari fu assalito dai tifosi per foto ed autografi, che il monegasco, come sempre, decise di concedere senza troppi problemi. Purtroppo per lui, in Italia la criminalità sta raggiungendo dei picchi altissimi, e fu proprio il pilota a farne le spese.

Una banda di malviventi, riconosciuto che si trattava di Leclerc, gli strappò l’orologio dal polso, un Richard Mille da svariate migliaia di euro di valore, visto che era anche un’edizione da collezione. I ladri sono poi stati arrestati, ma è chiaro che un’esperienza di questo tipo può segnare una persona, anche se è ricca e famosa.

Leclerc, ecco cosa è successo con l’orologio

Detto del clamoroso caso che vide protagonista, nel ruolo di vittima, Charles Leclerc lo scorso anno, è interessante far notare un episodio che, verosimilmente, è accaduto nei giorni scorsi. Il monegasco, come sempre, si è reso molto disponibile nel firmare autografi ai suoi tifosi, concedendo anche qualche selfie a tutti coloro che apprezzano il suo modo di porsi ed anche di stare in pista.

Come potete vedere nel video qui postato, caricato sul canale YouTube “SharlesLegacy“, il pilota monegasco, sceso dalla sua Ferrari, ha iniziato a firmare autografi ed a scattare foto, ma ad un certo punto, si è tolto l’orologio dalla mano sinistra, infilandoselo in tasca per evitare altri guai.

Non si è capito se il tutto è accaduto su consiglio di un’altra persona che era davanti a lui, e che ha bisbigliato qualcosa a Leclerc prima del gesto del pilota. Infatti, si vede benissimo come Charles firmi diversi autografi tranquillamente con l’orologio al polso, per poi toglierselo in fretta e furia qualche istante dopo.

C’è da capire che il monegasco fosse preoccupato, visto che l’esperienza di oltre un anno fa fu molto traumatica. Per fortuna, questa volta non è accaduto nulla di preoccupante, ma come si dice in gergo, è sempre meglio prevenire che curare. Charles può ora concentrarsi sul week-end del Gran Premio del Canada, che si preannuncia in salita.

Il pilota del Cavallino, dopo essere stato presente alla 24 ore di Le Mans ed aver assistito al trionfo della 499P Hypercar in classifica assoluta, si ritrova a fare i conti con una realtà che è ben diversa rispetto a quella del FIA WEC, dove la Ferrari è splendida protagonista nell’anno del debutto.

Qui le cose non vanno affatto bene, ed ora è anche il momento di iniziare a pensare il futuro. La scadenza di contratto con la Scuderia modenese si sta infatti avvicinando, visto che è prevista alla fine del 2024, e se non ci dovessero essere dei miglioramenti, un addio non è così impossibile.