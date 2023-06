Che disastro per questa Ferrari SF90: lo schianto è da infarto

Brutta avventura per due persone a bordo di una Ferrari SF90, che si è schiantata in maniera assurda. Cosa è accaduta.

Da casa Ferrari siamo soliti vedere sempre dei capolavori dal valore inestimabile, ed oggi vi parleremo di una brutta avventura che ha coinvolto una delle Rosse più belle dell’era moderna. Stiamo parlando della SF90 Stradale, supercar ibrida plug-in che è stata svelata nel 2019.

Il nome non è un caso, visto che nacque per celebrare i novant’anni della Scuderia modenese, fondata dal Drake nel 1929, quando correva con le Alfa Romeo, della quale gestiva il reparto corse. Come ben sappiamo, in quel momento esatte nacque un mito, che ha fatto la storia sia del motorsport che delle quattro ruote.

La vettura celebrativa per un anniversario così importante non avrebbe potuto non essere bella e super-veloce, e sono questi i due termini che raccontano meglio la SF90 Stradale. La Ferrari in questione monta un motore V8 biturbo, che sprigiona 780 cavalli, il motore ad 8 cilindri che è il più potente nella storia di questo costruttore.

In aggiunta, ci sono ben tre motori elettrici che totalizzano 220 cavalli di potenza, portando il totale, uniti al motore termico, a 1.000 cavalli. Si tratta anche della prima vettura ibrida di serie, visto che l’Hypercar LaFerrari, presentata nel 2013, fu prodotta in pochissime unità, mentre la SF90 Stradale è ancora acquistabile liberamente se si hanno 427.930 euro da spendere.

Il Cavallino, tuttavia, non si è affatto accontentato, visto che per i prossimi periodi è attesa la Versione Speciale della SF90, che potrebbe però assumere la denominazione Le Mans, tanto per celebrare il mitico successo della scorsa settimana ottenuto dalla 499P in classe Hypercar, ed anche, ovviamente, in classifica assoluta.

Purtroppo, questi strepitosi gioielli spesso finiscono nelle mani sbagliate, ed è ciò che è accaduto pochi giorni fa a questo capolavoro d’ingegneria. Tante volte, le vetture di Maranello, sono state coinvolte in terribili incidenti, anche se in questo caso, per fortuna, il tutto è accaduto a velocità molto bassa, almeno stando a quello che è stato riportato. Andiamo a scoprire cosa è successo.

Ferrari, ecco cosa è accaduto alla SF90

Un evento davvero clamoroso è accaduto in Germania, nella città di Gutersloh, dove si trova anche un’azienda che si occupa di elaborare vetture prodotte dalla Ferrari. Al volante della SF90 Stradale che è stata coinvolta in questo crash, c’era proprio un membro di questa società, assieme ad un suo collega.

Le immagini che vi abbiamo riportato riguardano proprio questa assurda uscita di strada da parte dei due sfortunati conducenti, ma secondo quello che è stato detto, l’impatto è avvenuto a bassa velocità, cosa che non ha portato a danni eccessivi sulla strepitosa supercar ibrida plug-in.

La Ferrari ha infatti riportato dei piccoli problemi solo a livello di carrozzeria, che saranno facilmente riparabili. Ovviamente, nessuno si è fatto male, ed i due malcapitati sono tornati subito a casa dopo piccoli controlli di routine. Di certo, il fatto di aver danneggiato un gioiello di questo tipo non li farà stare con la coscienza a posto.