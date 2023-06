FIAT, torna la 126 Abarth? Ecco come sarebbe questo capolavoro

La FIAT ha realizzato tanti modelli che sono entrati nella storia, ed oggi daremo uno sguardo ad una 126 Abarth rivista in chiave moderna.

Il marchio FIAT ha realizzato tantissimi modelli iconici, soprattutto se pensiamo al vecchio secolo. Uno di essi, non può che essere la mitica 126, prodotta, pensate voi, dal 1972 al 2000. Si tratta di una delle auto più longeve della storia per ciò che riguarda gli anni di costruzione, ed ora c’è qualcuno che ne ha immaginato un clamoroso ritorno.

Tornando per un attimo sulla produzione, va specificato che essa terminò nel 1991 nell’Europa occidentale, restando però attiva sul mercato della Polonia, dove questo marchio ha sempre investito ed ha diversi siti di costruzione. La 126 siglò la fine di un’epoca per la FIAT, dal momento che si trattò dell’ultima vettura realizzata con motore e trazione posteriore.

La 126 ha dunque segnato un’epoca e fatto la storia delle quattro ruote, ed ora andremo a vedere la versione Abarth di questo gioiellino che è stata pensata da un appassionato, molto famoso per i render che ci presenta molto spesso. Le sue forme sono davvero molto accattivanti.

FIAT, ecco come sarebbe la 126 Abarth moderna

La FIAT è un costruttore che su di sé attira sempre gli interessi della stampa e degli appassionati di motori, così come degli autori di render. Uno di loro, ovvero l’architetto e designer Tommaso D’Amico, ha immaginato il ritorno della 126 rivista in chiave moderna, con tanto di elaborazione firmata dalla Abarth.

Essendo, ipoteticamente, firmata dal marchio dello Scorpione, troviamo delle linee molto aggressive e sportive, nel pieno stile dell’elaboratore italiano. L’auto è stata pensata come una city car per ciò che riguarda le dimensioni, ma con prestazioni molto elevate ed un grande scatto per muoversi al meglio nel traffico delle grandi città.

L’abitacolo è stato pensato in maniera molto moderna e ricca di comfort, con diversi optional di ultimissima generazione ed un innovativo sistema di infotainment. Come possiamo immaginare, essendo frutto di un’immaginaria collaborazione tra FIAT ed Abarth, la motorizzazione è molto spinta considerando il tipo di auto.

Infatti, il propulsore pensato è un 1.0 turbo AT3 a benzina da 120 cavalli, con cambio manuale e trazione posteriore, riprendendo, da questo punto di vista, il carattere della 126 originale. Secondo l’autore del video che abbiamo postato in alto e che era stato caricato sul suo canale YouTube, c’è anche l’alternativa di un motore elettrico.

Questo, infatti, rappresenta l’opzione più indicata, visto che è già stato detto che il marchio dello Scorpione, in futuro, si occuperà solo di vetture ad emissioni zero. Il primo esempio, in tal senso, lo abbiamo avuto pochi mesi fa, quando è stata svelata la Abarth 500 elettrica, che ha subito molte critiche da parte del pubblico.

Un’ipotetica 126 Abarth moderna è comunque molto allettante, ma c’è da specificare che, almeno per il momento, questo lavoro è frutto solamente della fantasia di chi l’ha pensata, visto che non ci sono conferme su una sua realizzazione da parte della casa di Torino. Tuttavia, c’è la volontà di riprendere parecchi nomi del passato, e quello della 126 può benissimo rientrare tra i candidati.