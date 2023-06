La Ferrari prova un nuovo gioiello: ecco la Hypercar che fa già sognare

In casa Ferrari sta arrivando un nuovo capolavoro, atteso per il 2025. La casa di Maranello può regalare anche una sorpresa.

Per la Ferrari il momento attuale vede la contrapposizione di due mondi, che sono quello del prodotto stradale e quello sportivo. Quest’ultimo, infatti, continua a riservare umiliazioni pesanti per quello che riguarda la F1, dove non si vince nulla da 15 anni e dove si continuerà a soffrire ancora per tanto tempo.

Il Gran Premio di Spagna, dove è stata portata una grossa evoluzione della SF-23, non ha portato ad alcun miglioramento, e le uniche speranze dei tifosi del Cavallino sono riposte nella 499P Hypercar, che in questo week-end farà il proprio debutto alla 24 ore di Le Mans, sognando una grande impresa.

Per quello che riguarda il prodotto stradale, la Ferrari viaggia invece alla grande, con il 2022 concluso con quasi un miliardo di euro di utile netto, e tanti nuovi progetti in cantiere. La Rossa di John Elkann e Benedetto Vigna, ed ormai questo si è capito, pensa solo ai conti ed ai bilanci, senza interessarsi del mondo sportivo.

Inoltre, per ottenere risultati di questo tipo, il Cavallino si è anche snaturato sul fronte del prodotto stradale, portando al debutto il Suv Purosangue, nell’attesa dell’esordio della prima supercar ad emissioni zero che è fissato per il 2025. Dunque, per la casa di Maranello è un momento molto concitato, ed in questi ultimi mesi sono iniziati altri test riguardo ad un modello in fase di sviluppo.

Ferrari, ecco la Hypercar che arriverà nel 2025

In casa Ferrari continuano i test della nuova Hypercar, ovvero il modello che sarà l’erede de LaFerrari, la quale ha esordito ormai tanto tempo fa, visto che parliamo del 2013. Per ciò che riguarda la sua erede, non c’è ancora chiarezza su quello che sarà il periodo del debutto, visto che alcuni parlano di 2024, mentre altri di 2025.

La vettura, come potrete vedere in questo video, pubblicato sul canale YouTube “Rons Rides“, è andata ad effettuare dei test con delle grosse camuffature, e c’è qualcuno che, nei commenti, ha affermato di aver rivisto molte somiglianze con la fantastica F50 degli anni Cinquanta, anche se dal punto di vista motoristico, non c’è nulla in comune.

Dalle immagini di cui siamo in possesso, si vede come la vettura sia dotata di ala posteriore, forse per aumentare ancor di più il carico aerodinamico, anche se alcune indiscrezioni parlano di un semplice studio per dei modelli futuri, e che quell’ala potrebbe essere rimossa nella versione ufficiale.

Secondo quanto sta emergendo in questi ultimi giorni, pare che la nuova Hypercar di casa Ferrari, il cui nome di progetto è P250, non monterà un motore V12 come era stato affermato in precedenza, ma andrà a sfruttare invece un V6 3 litri, anche se c’è l’opzione V8, quello montato dalla SF90 Stradale.

Il V6, invece, verrebbe ripreso dalla 296 o addirittura da una vettura da corsa vera e propria, ovvero la 499P di cui abbiamo parlato in precedenza e che corre nel FIA WEC. L’attesa, per saperne di più su questo gioiello, è davvero alle stelle, e vi terremo aggiornati con le prossime notizie.