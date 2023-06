MotoGP, la Ducati cambia piloti nel 2024? Martin fa una rivelazione

La MotoGP è un mondo dove le cose cambiano molto alla svela, e Jorge Martin si augura che in Ducati accada presto qualcosa.

Tra i talenti più interessanti della MotoGP di oggi c’è senza dubbio anche Jorge Martin, ovvero il rider spagnolo che da diverse stagioni ormai milita con la Ducati del team Pramac. Il giovane pilota ha vinto la sua prima gara due anni fa in Stiria, senza però poi riuscire a ripetersi in altre occasioni, anche se sta correndo molto bene quest’anno.

Infatti, lo spagnolo è terzo in classifica con 107 punti, a -24 da Pecco Bagnaia e -3 da Marco Bezzecchi, pur senza ancora aver vinto una gara. L’unico successo è arrivato nella Sprint Race di Le Mans, ma per il resto, il suo segreto è stata la costanza, come confermato dai secondi posti maturati nelle ultime due gare disputate.

In MotoGP, la regolarità di risultati può fare una grande differenza e mettere in luce i piloti migliori, i quali sognano un’occasione d’oro in un team di punta. Proprio questo è ciò che vuole Martin, il quale è arrivato in top class due anni fa con Pramac, ma che ora vuole fare il passo in avanti con il team factory.

Lo scorso anno, il derby per ottenere la Rossa ufficiale era tra lui ed Enea Bastianini, con la casa di Borgo Panigale che ha poi optato per il rider riminese, cosa che Jorge, e questo è ben chiaro, non ha mai mandato giù. Oggi, la situazione è molto diversa da quella che potevamo immaginare, visto che il “Bestia” ha avuto un terribile infortunio che lo ha tenuto lontano dalle piste, senza far vedere il suo reale valore.

MotoGP, Jorge Martin ed il sogno chiamato Ducati

Jorge Martin è arrivato alla sua terza stagione in MotoGP, ed ora in lui c’è il chiaro obiettivo di dar fastidio a Pecco Bagnaia. Il rider spagnolo, che vuole battagliare per il titolo mondiale, ha tutte le intenzioni di mettere pressione psicologica ai piloti della Ducati, come si evince dalle sue ultime dichiarazioni.

In un’intervista riportata da “Motociclismo“, Martin ha parlato chiaro in tal senso: “Cosa ne penso di un passaggio in Ducati ufficiale il prossimo anno? Non so bene come stanno le cose, ho letto del fatto che Bastianini abbia già un contratto per il 2024, ma non per forza con il team ufficiale. Lo so bene, ma non credo che sia una cosa su cui poter fare affidamento, dal momento che si è infortunato tanto tempo fa. Visto che non lo hanno visto per bene in azione, non credo che lasceranno andare Enea. Ma comunque, dal canto mio, non si sa mai, c’è sempre quella possibilità“.

Martin ci crede eccome, e va detto che la Ducati, a livello di cantera, ha fatto il miglior lavoro di tutta la MotoGP, con tantissimi talenti pronti ad emergere. Il problema è che non ci sono abbastanza moto ufficiali disponibili, ma da una parte è anche meglio, altrimenti avremmo ancor meno lotta rispetto ad oggi.