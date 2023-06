Marquez-Honda, aria di rottura? Le parole del boss fanno tremare la MotoGP

Marc Marquez è il punto di riferimento della MotoGP, ma la crisi Honda rischia di compromettere tutto. Ora ci sono delle novità.

La MotoGP non ha più Marc Marquez tra i suoi protagonisti, almeno in termini di lotta al titolo mondiale. Il nativo di Cervera non è infatti ancora riuscito a portare a termine una gara quest’anno, in nessuno dei tre fine settimana a cui ha preso parte. A Portimao è caduto franando addosso a Miguel Oliveira, a Le Mans è scivolato a due giri dalla fine ed al Mugello è finito per le terre ad inizio gara.

Ovviamente, ha saltato anche tre tappe, quelle dell’Argentina, di Austin e di Jerez de la Frontera, a causa dell’ennesimo infortunio, stavolta legato alla frattura del primo metacarpo della mano destra, rimediato nel contatto con Oliveira in Portogallo. Ora che fisicamente è tornato al top, il problema è solo e soltanto uno, vale a dire la scarsa competitività della Honda.

Al Mugello sono state tre le cadute dei piloti della casa giapponese, con Joan Mir ed Alex Rins che si sono anche infortunati e saranno costretti a saltare le prossime due tappe, quelle del Sachsenring e di Assen. Marquez, emblema della MotoGP nonostante la crisi di risultati, dopo l’ennesima scivolata si è scagliato contro il suo team, affermando che in questo modo si prendono troppi rischi e che la moto non fa ciò che vuole lui.

Con queste premesse, è impossibile pensare di riaprire la lotta per il titolo mondiale, ma anche solo battagliare per qualche vittoria. Una delle pochissime opportunità ci sarà questa domenica in Germania, dove ha vinto per 8 volte nelle 8 edizioni a cui ha preso parte, ma non sarà comunque una passeggiata.

MotoGP, Watanabe parla chiaro su Marquez

Marc Marquez è forse l’unica cosa positiva che è rimasta alla Honda in questa fase storica della MotoGP, nella quale i trionfi di questo marchio sembrano ormai lontani anni luce. Al Mugello c’è stato un vertice tra il nativo di Cervera ed alcuni pezzi grossi della casa nipponica, per parlare di questa crisi senza fine.

Proprio in occasione del Gran Premio d’Italia, “Marca” ha intervistato Koji Watanabe, il presidente di HRC, che ha tranquillizzato tutti sulla presenza di Marquez con la Honda in futuro. L’uomo più forte della MotoGP potrebbe restare con la sua solita squadra, ma è chiaro che c’è bisogno di un passo in avanti.

Ecco le parole di Watanabe: “Se possiamo raggiungere la Ducati? Parlando di tempistiche, è difficile dire quanto ci vorrà. Tuttavia, posso dire che abbiamo quasi del tutto capito quale sia il nostro problema, ma poi dovremo capire come risolverlo, quindi ci vuole del tempo per trovare le giuste soluzioni. Mi auguro che riusciremo a raggiungerli entro la fine del 2023, ma non sarà semplice“.

“Sento che Marc è un membro importante della famiglia Honda. Non abbiamo alcuna paura di perderlo, anche se rispetteremo quelle che saranno le sue scelte. L’obiettivo è quello di tenerlo con noi sino al momento in cui non si ritirerà, ma non c’è fretta di parlare di un rinnovo del contratto“.