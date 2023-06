Bagnaia lancia Marquez: arriva una previsione clamorosa

Pecco Bagnaia ha parlato del GP di Germania in conferenza stampa. Ecco le sue parole su Marc Marquez per la gara.

La MotoGP sbarca al Sachsenring per il Gran Premio di Germania, dove la Ducati non vince dal 2008 con Casey Stoner. Pecco Bagnaia non ha degli ottimi ricordi se si pensa alla passata stagione, quando cadde al secondo giro dopo aver messo a referto la pole position. Il campione del mondo venne infilato al via da Fabio Quartararo, e per cercare di tenerne il passo, commise un grave errore.

A quel punto, Pecco finì a -91 punti dal rider transalpino, ed il mondiale sembrava ormai essere un affare impossibile. Tuttavia, grazie ad una rimonta straordinaria e ad una Ducati impressionante, riuscì nell’impresa, e poi tutti sappiamo come è finita. La situazione, 12 mesi dopo, vede il rider torinese dominare la scena, con 21 punti di vantaggio su Marco Bezzecchi e 24 su Jorge Martin, con un assolo della casa di Borgo Panigale in vetta alla graduatoria generale.

Bagnaia deve comunque fare attenzione ed evitare altri scivoloni, come quelli che gli sono costati tanti punti in Argentina e ad Austin. Su questa pista, come lui stesso ha dichiarato, c’è da stare attenti a Marc Marquez, che qui ha sempre vinto negli anni in cui ha corso, ovvero dal 2013 al 2019 e poi anche nel 2021. Il rider iberico, tuttavia, deve fare i conti con una Honda che è davvero tremenda sul fronte del passo, e che non gli dà alcuna certezza. Tuttavia, quando c’è di mezzo un talento di questo tipo, non si può mai dire l’ultima parola.

Bagnaia, ecco chi è il favorito in Germania

Pecco Bagnaia arriva in Germania dopo il dominio del Mugello, e non poteva mancare la sua figura nella conferenza stampa di giovedì. Il campione del mondo è apparso molto fiducioso e convinto di poter fare ancora bene, senza palesare preoccupazione per ciò che accadde lo scorso anno.

Nel corso delle interviste, Pecco è stato interpellato proprio sul fatto che la Ducati non riesce a vincere da queste parti dal lontano 2008, quando Casey Stoner, che correva da campione del mondo in carica, fu autore di una prova da fuoriclasse. Il rider torinese ha a disposizione un vero e proprio siluro, e non può non pensare di arrivare qui con l’obiettivo di continuare a dominare.

“Cosa ne penso del fatto che la Ducati qui non vince dal 2008? Questa è una delle piste sulla quale siamo andati forte nel 2021, quindi dovremo andar forte sin dall’inizio. Al Mugello ho avuto delle ottime sensazioni, ed anche qui lo scorso anno è andata bene dal punto di vista del passo. Sono molto fiducioso per questo fine settimana“.

“Chi è il favorito? Beh, considerando come è andata in passato da queste parti, non può che esserlo Marc Marquez, ha più possibilità di tutti gli altri rider. Basta pensare a come andò qui due anni fa, per me è lui quello che andrà battuto in questi giorni, ma come ho detto, sono molto fiducioso e vogliamo fare bene“.