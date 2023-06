Valentino Rossi, arriva l’investitura ufficiale: può cambiare ancora il suo futuro?

Valentino Rossi ha vinto in modo pazzesco la gara Road to Le Mans, ed ora viene applaudito anche da un grande pilota italiano.

Per Valentino Rossi, dopo un inizio complesso, iniziano ad arrivare le prime, grandi soddisfazioni nel mondo delle quattro ruote. Il pilota di Tavullia si è unito al team WRT nel 2022, disputando il Fanatec GT World Challenge con un’Audi R8 LMS, trovando però diverse difficoltà di adattamento con quella vettura, che lo ha portato a commettere molti errori.

Il “Dottore”, tuttavia, si è ben ripreso con il passaggio alla BMW M4 GT3, ed è forse rimasto anche galvanizzato dall’essere stato eletto pilota ufficiale della casa di Monaco di Baviera. Il debutto su questa vettura è stato un successo, visto il terzo posto conquistato alla 24 ore di Dubai di metà gennaio, che è stato solo il primo grande risultato di un 2023 ricco di gioie.

A Brands Hatch, in Gara 2 del Fanatec GT World Challenge, Valentino Rossi ha chiuso secondo in coppia con Maxime Martin, ed ormai era chiaro che per la prima vittoria sarebbe stato questione di tempo. Questo risultato si è infatti materializzato ormai una settimana fa, nel corso della Road to Le Mans.

Si tratta di una gara di contorno della mitica 24 ore, ed il “Dottore” ha partecipato con la sua BMW #46, in coppia con il francese Jerome Policand. La prima delle due gare li ha visti a lungo in lotta per il podio, ma un colpo di sfortuna nel finale ha fatto perdere posizioni al duetto.

Il pilota transalpino, dal canto suo, ha messo a referto la pole position per Gara 2, che è stata vinta grazie ad una penalizzazione inferta alla Ferrari 296 GT3 #51 di AF Corse, la quale aveva tagliato per prima il traguardo. Il pilota di Tavullia ha così potuto gioire per la prima vittoria in carriera nella sua nuova vita sulle quattro ruote, un risultato a dir poco pazzesco.

Valentino Rossi, sentite cosa ha detto Antonio Giovinazzi

Dopo un inizio zoppicante, Valentino Rossi sta ora diventando un esperto delle corse GT3, anche se c’è ancora moltissimo da imparare. Il nove volte campione del mondo del Motomondiale ha già fatto capire che il prossimo anno disputerà la 24 ore di Le Mans, al volante della BMW M Hybrid V8 LMDh che competerà in classe regina e che ha già debuttato in America, nell’IMSA.

Intervistato da “Repubblica.it“, il vincitore della 24 ore di Le Mans, ovvero Antonio Giovinazzi, che ha detto la sua sul modo in cui il “Dottore” sta affrontando le gare in macchina. L’ex F1, ora alfiere Ferrari nel FIA WEC, non ha risparmiato complimenti alla leggenda delle due ruote.

Ecco le sue parole: “Valentino Rossi sta facendo, in auto, delle cose che nessuno di noi piloti sarebbe in grado di fare sulle moto. L’ho sempre apprezzato, ed è straordinario che dopo il ritiro dalla MotoGP non ha deciso di prendersi una pausa dalle corse, ma ha voluto subito rimettersi in gioco con una sfida del tutto nuova, lavorando molto duramente. Non ci sono dubbi sul fatto che sia un fuoriclasse“.