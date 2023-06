Terrificante incidente al Sachsenring in MotoGP: Marquez manda in frantumi una Ducati

Bruttissimo botto nelle prove libere del Gran Premio di Germania, con Marc Marquez che ha preso in pieno Johann Zarco.

Le prove libere del Gran Premio di Germania della MotoGP al Sachsenring sono terminate da pochi minuti, con la Ducati di Marco Bezzecchi che ha messo a referto il miglior tempo in 1’20”271. Considerando l’amore che Marc Marquez prova per questa pista, fa davvero strano vederlo relegato in quattordicesima piazza, ma il suo approccio al fine settimana è stato un incubo.

Il nativo di Cervera è infatti stato protagonista di una lunga serie di correzioni, a causa di una Honda che è sempre più scorbutica, e che invece ci attendevamo più in grado di dar battaglia agli altri su questa pista. Il rider iberico ha cercato varie volte di assicurarsi il diretto accesso al Q2 con un treno di gomme fresche, ma senza mai riuscirci.

Infatti, come al solito, Marquez ha cercato di guidare sopra i limiti di questa moto, ma senza riuscirci. Negli ultimi minuti, inoltre, è arrivato anche un terribile incidente, che avrebbe potuto avere delle conseguenze a dir poco devastanti. Cerchiamo di capire cosa è successo.

Marquez, attimi di terrore nelle libere del Sachsenring

Quando alla fine della sessione mancavano solo tre minuti nel pomeriggio, Marc Marquez è stato protagonista di una perdita di avantreno alla prima curva, proprio mentre si lanciava per cercare di ottenere un tempo utile all’entrata in top ten. Tuttavia, ha perso la moto alla prima curva, con la Honda che è partita per la tangente.

⚫️ Enorme accident entre Marc Marquez et Johann Zarco pendant la FP2 du #GermanGP ! 💥 L'Espagnol a chuté et est venu percuter le Français qui sortait des stands 😳 Les 2 pilotes sont ok ! 👍#MotoGP pic.twitter.com/cPmmx4ZWaw — Off Track (@OffTrack_FR) June 16, 2023

Sfortunatamente, davanti a lui c’era la Ducati Pramac di Johann Zarco, che è stata presa in pieno dalla RC213V. Per fortuna, il rider transalpino si è rialzato quasi subito, ma c’è da dire che guidare così sopra al limite del mezzo tecnico, a volte può causare anche degli incidenti molto gravi, ed anche in questa occasione le conseguenze sarebbero potute essere ben più gravi.

Il team manager del team di Paolo Campinoti, ovvero Gino Borsoi, nelle interviste post-sessione, si è lamentato del fatto che Marquez non si sia andato a sincerare delle condizioni del collega, che è apparso sotto shock per l’accaduto. Rivedendo bene le immagini, in effetti, si vede bene come il nativo di Cervera non si preoccupi minimamente di Zarco, e la stessa cosa è poi accaduto anche in seguito, quando i rider sono tornati ai box.

Per fortuna, tutti e due non hanno riportato conseguenze fisiche, ma come si vede dalle immagini, è stata una questione millimetrica. Zarco, infatti, avrebbe potuto subire un colpo terrificante alla gamba se l’angolo d’impatto fosse stato leggermente differente, ma in questo caso, la fortuna ci ha dato una bella mano, perché il rischio di gravi conseguenze c’è stato.

Marc è comunque apparso molto nervoso per tutto il giorno, e la testimonianza più importante, in tal senso, è arrivata dal dito medio che ha mostrato alla sua moto dopo un controllo avvenuto a metà sessione. Questa situazione, ed ormai è chiaro, non potrà andare avanti a lungo, perché i rischi si stanno moltiplicando di gara in gara per tutti.