Avete visto la nuova auto dei Carabinieri? Gioiello clamoroso, sono tutti senza parole

I Carabinieri hanno optato per un nuovo ingresso nella loro flotta di auto, che proviene da un marchio storico. Tutti i dettagli.

Oggi vi parleremo di una grande novità che ha visto protagonista l’Arma dei Carabinieri, che da sempre è molto legata alle quattro ruote. Infatti, tutti gli agenti sono soliti girare per le nostre strade sulle auto, e non delle vetture qualsiasi, dal momento che spesso e volentieri, sono coinvolti in situazioni molto rischiose, nelle quali necessitano di vetture di un certo livello.

La storia dei Carabinieri è legata a marchi italiani, come la FIAT, ma anche e soprattutto all’Alfa Romeo. La collaborazione con la casa del Biscione è partita tantissimi anni fa, e ci stiamo riferendo al secondo dopoguerra. La prima vettura di questo marchio che fu utilizzata è la 1900 “Matta”, e che fu introdotta nella gamma dell’Arma nel 1951.

L’anno dopo toccò alla 1900 tradizionale, che divenne la prima Gazzella, mentre dal 1963 al 1968 si passò ad un modello che è entrato nell’immaginario collettivo, ovvero la Giulia, il cui nome è stato ripreso pochi anni fa per la berlina che è stata simbolo del rilancio della casa di Arese.

In seguito, l’Arma ha adottato modelli come la 90, la 75, la 155, la 156 e la 159, e questo è un discorso che si avvicina, sempre di più ai nostri giorni, sino al passaggio alla Giulia dei tempi moderni, utilizzata in molti casi anche dalla Polizia. Proprio in questi giorni, tuttavia, è stato ufficializzato il debutto di un nuovo modello, al quale l’Alfa Romeo si è affidata per un aumento delle vendite, e che sta fruttando dei risultati da record. Ovviamente, ci riferiamo al Suv Tonale, ed ora andremo a scoprire come è stato scelto dall’Arma.

Carabinieri, ecco il nuovo gioiello targato Alfa Romeo

Il 2 giugno si celebra la Festa della Repubblica, e come ogni anno, in quel di Roma è avvenuta la celebre parata per festeggiare questa ricorrenza. Agli occhi dei più attenti, non è sfuggita una grande novità, ovvero l’arrivo dell’Alfa Romeo Tonale con la livrea dei Carabinieri, ufficializzando il debutto del nuovo Suv all’interno dell’Arma.

Il video che abbiamo postato qui in alto è stato caricato sul canale YouTube “Rons Rides“, e va detto che alla Tonale sta davvero benissimo la livrea con su scritto Carabinieri. Ovviamente, il modello è stato modificato appositamente nell’abitacolo per renderlo fruibile dalle forze dell’ordine, con tanto di sirene apposte sul tetto.

Considerando l’importanza di questa festa per il nostro paese, non ci poteva essere un’occasione migliore per svelare la grande novità, con la Tonale che sta davvero facendo la differenza per il mercato della casa del Biscione. Al momento, non è noto se quella adottata dall’Arma sia una versione ibrida o meno, visto che c’era la possibilità di scelta.

La Tonale è infatti il primo modello della casa di Arese ad adottare un sistema ibrido, ma ci sono anche delle versioni a benzina ed a gasolio che non sono disposte della parte elettrica. Ora c’è grande attesa per il B-Suv elettrico che sarà svelato il prossimo anno, e che porterà l’Alfa Romeo in una nuova era.