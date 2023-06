Alfa Romeo, pizzicati su strada due nuovi modelli clamorosi: eccoli in azione

L’Alfa Romeo sta testando due modelli pronti al lancio nei prossimi due mesi, ed ora scopriremo di quali auto si tratta.

In casa Alfa Romeo il momento attuale è ottimo, considerando che nei primi mesi del 2023 si è registrata una netta crescita sul fronte delle vendite. A fare scuola, in questa fase, è il Suv Tonale, presentato ormai quasi un anno e mezzo fa, che sta dando i suoi frutti alla grande, anche nella sua versione ibrida.

La Tonale è stata la prima creatura della casa di Arese ad avere un sistema ibrido al suo interno, ma ora i tempi stanno cambiando, e c’è molto di più all’orizzonte. L’attesa è ormai enorme per ciò che riguarda il B-Suv che verrà svelato nel 2024, e che presenterà anche delle versioni elettriche, diventando la prima EV della storia.

L’Alfa Romeo, come vedremo in seguito, realizzerà versioni full electric anche per la berlina Giulia ed il Suv Stelvio nel 2025 e nel 2026, mentre nei prossimi mesi è atteso anche l’esordio della 33 Stradale, vale a dire la nuova supercar che costerà 1,5 milioni di euro, e che nascerà come auto a motore termico, ma che poi porterà al debutto anche una versione ad emissioni zero.

La strada pare dunque segnata, ma prima di convertirsi alla mobilità sostenibile, il marchio del Biscione vuole regalare un ultimo capolavoro termico ai fan, e proprio in questi giorni, due nuovi capolavori sono stati pizzicati in giro per le strade, durante alcuni test. Andiamo a vedere di che auto si tratta.

Alfa Romeo, pizzicate la Giulia e la Stelvio Quadrifoglio

Sono state diffuse le prime immagini delle Alfa Romeo in versione Quadrifoglio, e stiamo parlando, nello specifico, della berlina Giulia e del Suv Stelvio. Entrambe dovrebbe essere svelate nei prossimi mesi per poi entrare nei listini nel 2024, e, alla luce di quanto affermato in precedenza, segneranno un pezzo di storia.

Infatti, saranno le ultime a montare un motore endotermico, e ci aspettiamo di vedere due veri e propri missili. Infatti, la versione Quadrifoglio è quella più performante, e la Giulia attuale dispone di ben 510 cavalli in questa speciale edizione, mentre la Stelvio la eguaglia, considerando che entrambe montato un motore 2.9 V6 biturbo benzina con monoblocco in alluminio. Sulla Stelvio, esso lavora in combinato con la trazione integrale, e permette di raggiungere i 100 km/h in appena 3 secondi, performance da supercar.

L’Alfa Romeo ha segnato un vero e proprio pezzo di storia con i suoi modelli in versione Quadrifoglio, delle quali sono state realizzate delle edizioni speciali per festeggiare il centesimo anniversario di questo marchio. Il video caricato in alto, pubblicato sul canale YouTube “Rons Rides“, prende spunto dalle foto diffuse da “GabetzSpyUnit“, e la scoperta è stata davvero clamorosa in questo caso.

A questo punto, non resta altro da fare se non aspettare notizie dal marchio del Biscione, che dovrà presto ufficializzare la data del loro debutto e le specifiche tecniche. Le indiscrezioni parlano di un leggero aumento di potenza e di altri affinamenti, e gli appassionati non stanno già più nella pelle.