F1 2023, arriva il nuovo videogioco: tutto ciò che c’è da sapere

F1 2023 sta per uscire, e gli appassionati non vedono l’ora di provarlo. Ecco cosa dovete sapere sul nuovo capitolo dell’EA Sports.

Ormai ci siamo, e gli amanti del gaming possono cominciare a prepararsi ad una nuova avventura. Venerdì 16 giugno uscirà infatti F1 2023, il nuovo videogioco sviluppato dalla EA Sports che riguarda la stagione attuale, ed ovviamente, include tutti i piloti, le squadre ed anche i circuiti, compresa la grande novità di Las Vegas, dove si correrà a metà novembre, come penultima tappa prima di Abu Dhabi.

Il videogioco sarà disponibile su varie piattaforme, vale a dire PS5, PS4, Xbox Serie X/S, Xbox One e PC. Come confermato sin dai primi bozzetti che erano stati rilasciati più di un mese fa, ritornerà la modalità narrativa Breaking Point, che racconterà la crescita di un pilota debuttante, ovvero Aiden Jackson, che si ritrova nello stesso box di un altro debuttante, ovvero Devon Butler, i quali correranno nel Korrensport Racing Team.

Un’altra grande novità sarà l’introduzione di F1 World, una sorta di macro-modalità che avrà al suo interno la prova cronometrata, il Grand Prix ed anche il multiplayer, che è possibile da affrontare sia con schermo condiviso sulla stessa console, ovvero giocando con altri joystick tra amici, o anche online.

Ci sono anche diverse modifiche al sistema di guida, con una miglior fisica delle vetture, danni più realistici ed anche un’esperienza al volante che sarà più veritiera. Il prezzo della versione speciale Championship Edition sarà pari ad 89,99 euro, mentre quella standard sarà disponibile a 69,99 euro, un prezzo decisamente più alla portata di tutti, e che è rimasto più o meno stabile se confrontato al passato.

F1, Max Verstappen il migliore sul nuovo videogioco

Per quello che riguarda i livelli dei piloti su F1 2023, è stata fatta una graduatoria, al cui comando c’è Max Verstappen, con 94 punti su 100. Dietro di lui, il grande rivale di due anni fa, vale a dire Lewis Hamilton, che si ferma a 92, al pari di Fernando Alonso, mentre ha destato polemiche in Italia il fatto che Charles Leclerc sia soltanto quarto.

Al monegasco sono stati dati 89 punti, al pari di Sergio Perez e di Lando Norris. Settimo Carlos Sainz con 88, così come George Russell, e già quest’ultimo dato è abbastanza discutibile visto quello che si vede in pista da ormai un anno e mezzo. Tuttavia, c’è grande attesa per quelle che sono le modalità in alto, ed in molti non vedono l’ora di testare la nuova esperienza di guida su F1 2023 anche in vista degli ormai famosi Esports. Infatti, nel caso in cui mostriate un ottimo talento, avrete la possibilità di dire la vostra contro i migliori del mondo.

Per far ciò, dovrete iniziare a farvi le ossa nelle gare online, dove spesso si incontrano dei veri e propri fenomeni della console. Per chi utilizza il volante, si parla di grandi passi in avanti nel modo in cui ci si approccia alla guida con esso, per cui vi consigliamo di acquistarne uno per godervi al meglio il nuovo videogioco. In alto, trovate il traleir ufficiale.