Quanto costa la macchina di Toretto in Fast and Furious? Resterete senza parole

Oggi vi porteremo alla scoperta dell’auto che Dominic Toretto utilizza in Fast and Furious. Il suo prezzo vi lascerà senza parole.

Una delle saghe di film più famose, belle, avvincenti e spettacolari di sempre è senza dubbi Fast and Furious, della quale è da poco uscito il decimo capitolo. La prima mondiale è avvenuta a Roma, dal momento che molte scene sono state girate proprio nella Capitale, il che ha mandato i fan in delirio.

Infatti, tantissimi appassionati di questa saga sono stati presenti nei pressi del Colosseo per godersi la presenza dei propri attori preferiti, che di certo non hanno deluso scattando foto e concedendo autografi. Ovviamente, questa saga fa venire sempre un minimo di malinconia, pensando a Paul Walker che ne era il protagonista assieme a Vin Diesel.

Colui che interpretava Brian O’Conner è infatti scomparso ormai quasi dieci anni fa, durante le riprese del settimo capitolo, lasciando un vuoto incolmabile in tutti coloro che amavano la saga e che, da quel momento, hanno iniziato a vedere Fast and Furious forse anche con meno attenzione e passione rispetto a prima.

Tuttavia, ora non è tempo di lacrime e brutti pensieri, dal momento che c’è un argomento molto interessante su cui porre l’accento. Come ben sappiamo, ora l’unico protagonista è Vin Diesel, meglio conosciuto come Dominic Toretto. Andiamo a scoprire quella che è la sua macchina e quanto vale realmente.

Fast and Furious, ecco quanto costa l’auto di Toretto

La vettura che Dominic Toretto utilizza nella maggior parte dei film della saga di Fast and Furious è una splendida Dodge Charger, che secondo gli esperti, costa circa 245 mila euro. Se prendiamo i modelli presenti in Italia, i prezzi di listino vanno da 31 mila a 73 mila euro, ma è chiaro che, in questo caso, il valore è schizzato alle stelle per via del coinvolgimento nel film in questione.

La Dodge Charger è una vettura costruita dall’omonima casa automobilistica americana dal lontano 1966, ed è una di quelle che vengono definite muscle car. Ovviamente, questo termine è utilizzato per sottolineare la grande stazza di queste vetture, che sono sempre molto lunghe e dalle forme aggressive. Nel film, c’è anche il motore in esposizione sopra al cofano motore, tanto per aumentarne ancor di più la cattiveria.

Quella che viene usata in Fast and Furious da Dominic Toretto è la primissima versione, prodotta dal 1966 al 1978. Le velocità massime che raggiunge, già nella sua versione base, sono ben sopra ai 200 km/h, con picchi di 250 in quelle serie più spinte. Insomma, un vero e proprio gioiello, ed oggi è molto difficile cercare di acquistarne una.

Infatti, come detto, quella di Toretto è uscita di produzione ormai 55 anni fa, ma è possibile comunque trovarne alcune in delle aste, dove il valore è chiaramente molto elevato. Ora sarà curioso vedere se nel prossimo film si tornerà a mostrare questo veicolo, che ormai alcuni anni pare essere uscito dalle scene, ma che tutti ricordano con grande passione.