Ferrari diventa di Lego, la novità che ha scioccato i fan: mai vista una roba del genere (VIDEO)

Per tutti gli appassionati del marchio Ferrari e dei mattoncini Lego, c’è la possibilità di osservare un modello unico. Ecco dove.

Di Ferrari che sono entrate nell’immaginario collettivo ce ne sono molte, ma ne esistono alcune che sono ancora più esclusive di altre. Parliamo di quel reparto destinato ad ancor meno eletti, e la collezione Monza SP ne fa pienamente parte. Nella giornata di oggi, vi parleremo di una particolare rielaborazione della SP1, vettura dal valore di 1,6 milioni di euro.

Si tratta di una monoposto a ruote coperte, senza parabrezza e con un’altezza di appena 116 centimetri, ed un peso di 1.500 kg. Il corpo vettura è davvero molto piatto, e non potrebbe essere altrimenti considerando che ha una sola postazione fatta per il guidatore, mentre la SP2, dal peso di 1.520 kg, diventa una bi-posto.

La Ferrari in questione è stata prodotta in appena 499 unità, ed è stata venduta a dei clienti speciali, selezionati dalla stessa azienda modenese. Tutti quanti sono stati venduti già prima di entrare in produzione, ed è spinta da un motore V12 aspirato, che regala un sound unico e che ricorda i bei tempi andati delle quattro ruote.

La Monza SP1 è in grado di raggiungere i 100 km/h partendo da ferma in appena 2,9 secondi ed i 200 in 7,9 secondi. La velocità massima è di oltre 300 km/h, e la vettura è stata realizzata sulla base meccanica della 812 Superfast. Adesso, è arrivato il momento di parlarvi della versione realizzata dalla Lego.

Ferrari, ecco la Monza SP1 fatta dalla Lego

Tra la Ferrari e la Lego, lo storico produttore dei mattoncini per le costruzioni, c’è sempre stato un grande legame, con modelli in scala realizzati per far divertire grandi e piccini. In quel di Legoland, è arrivata una creatura davvero unica, ovvero la Monza SP1 realizzata in scala 1:1.

Il progetto è stato presentato in Danimarca, ed è proprio lì che i visitatori potranno costruire questa vettura e poi mettersi addirittura al volante. Infatti, dopo averla finita di costruire, la scansioneranno per guidarla in un tracciato digitale, così da provare il brivido dell’auto che hanno composto.

Non mancherà la presenza della pista di Fiorano, quella su cui la Ferrari testa da sempre le proprie vetture in carne ed ossa, regalando un’esperienza davvero unica a tutti i fan. All’inaugurazione di questo gioiello ha partecipato Nicklas Nielsen, pilota danese del reparto competizioni GT, che guiderà la 499P Hypercar alla 24 ore di Le Mans e che ha già preso parte alle prime gare del FIA WEC, chiudendo con due podi a Sebring e Portimao.

Assieme al lancio di questo progetto è stata anche svelata la creatura vera e propria, ovvero la Monza SP1 in scala 1:1, che potrete ammirare sia nell’immagine postata in alto che nel video qui in basso, caricato sul canale YouTube “Rons Rides“. Il modello è davvero impressionante.

A questo punto, non resta altro da fare che farvi un’idea direttamente dalle immagini qui presenti, e siamo sicuri che morirete dalla voglia di vederla dal vivo e di poterla costruire con le vostre mani. In qualsiasi forma si palesi, una vettura del Cavallino risveglia sempre una grande passione.