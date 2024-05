Suzuki fa sul serio con la nuova GSX-8R CUP: le caratteristiche della super moto giapponese (VIDEO)

In occasione del Suzuki Motor Fest a Misano la casa giapponese ha presentato la nuovissima GSX-8R CUP. Un modello da urlo.

La scorsa settimana Suzuki ha deciso di fare le cose in grande a Misano in occasione dell’evento Suzuki Motor Fest. Una manifestazione che permesso al marchio giapponese di regalare ai propri clienti a chiunque volesse diventarlo, una splendida giornata di sole e motori.

Ospite d’eccezione ben tre campioni del mondo che hanno colorato la manifestazione: Kevin Schwantz, Marco Lucchinelli e Franco Uncini. Tantissime le attività proposte che hanno spaziato dai giri in pista in quel di Misano in auto e moto alle prove degli off-road Suzuki in appositi mini-circuiti costruiti per l’occasione.

Suzuki GSX-8R CUP, spirito da racing: le principali caratteristiche

Tanti anche gli sponsor presenti all’evento che hanno deciso di affiancare Suzuki in questa nuova avventura. Spazio poi ad un settore validissimo, ma poco conosciuto come il marine dove da anni il brand giapponese è leader di settore.

Il Suzuki Motor Fest che si è tenuto lo scorso 11 maggio però è stata l’occasione anche per presentare al mondo il prototipo della GSX-8R CUP, versione da pista della sportiva del marchio giapponese. Rispetto alla GSX-8R si differenzia soprattutto per la ciclistica e le sovrastrutture. Motore invariato se si fa eccezione per lo scarico Akrapovic che promette una sinfonia da urlo.

Presenti poi sul modello varie componenti che danno a questa moto uno spirito più da racing come ad esempio il paracatena, la protezione leva freno, la pulsantiera racing, i semimanubri sportivi e tanto altro che potrete visionare nella clip che abbiamo preparato per voi con uno sguardo più da vicino a questa super moto giapponese.