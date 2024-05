Fisichella dà speranza alla Ferrari: arriva una previsione su Hamilton

Giancarlo Fisichella si è esposto sulla sua ex Scuderia. La Ferrari tornerà grande? Ecco cosa ha rilevato il romano.

La Ferrari si appresta ad affrontare la tappa di Imola con il chiaro obiettivo di avvicinarsi alla Red Bull Racing. Il gap dalla vetta non è così ampio e occorrerà dimostrare una costanza di rendimento immediata del pacchetto di aggiornamenti.

La Rossa ha concluso al secondo posto nel 2022, mentre nella passata stagione ha chiuso al terzo posto della graduatoria costruttori. Nel 2024 l’obiettivo è lottare per qualche vittoria e stendere un bel tappetto rosso all’arrivo di Hamilton.

Lewis, a 40 anni, vorrà dimostrare di essere all’altezza di un sogno mondiale. A Maranello non arriva il titolo mondiale dal 2007. L’ultimo campione in grado di salire sul tetto del mondo è stato Kimi Raikkonen.

Lewis potrebbe superare il Kaiser Schumacher, salendo a quota 8 riconoscimenti iridati. Per farlo avrà bisogno di una Ferrari al top. La Red Bull Racing è ancora l’auto da battere e può vantare il pilota più forte. Max Verstappen, dopo aver detronizzato Hamilton nel 2021, è diventato infallibile.

Dalla sua l’olandese ha avuto in dote wing car da sogno. Questo paradiso tecnico terminerà nel 2025. La RB perderà i motori Honda e non avrà più, come figura apicale del comparto tecnico, Adrian Newey. Il papà delle vetture anglo-austriache potrebbe legarsi proprio alla Ferrari. Intanto Vasseur ha già epurato la squadra modenese da una serie di tecnici spagnoli che non avevano dimostrato il loro valore. Rueda, Sanchez, Xavi Marcos, senza dimenticare Sainz, all’ultimo anno a Maranello.

Le parole di Fisichella sulla Ferrari

I driver romano ha corso in Formula 1 dal 1996 al 2009 con Minardi, Jordan, Benetton, Sauber, Renault, Force India e Ferrari disputando 231 gran premi e ottenendo 275 punti iridati. In una intervista rilasciata a MARCA Fisico ha parlato della nuova Ferrari SF-24 che scenderà in pista ad Imola: “Sappiamo che sarà una Ferrari Evo, e non solo un aggiornamento, è una Ferrari con tanti sviluppi e speriamo possa sconvolgere la Red Bull e andare più forte. Ora la differenza è davvero piccola, quindi con un nuovo pacchetto aerodinamico penso che la Ferrari possa sconvolgere la Red Bull”.

“Hamilton in Ferrari? Da lui ci si può aspettare tutto, perché è un sette volte campione del mondo, è un grande pilota e come Fernando, che ha 42 o 43 anni, sta andando molto bene, anche Lewis può andare forte. L’importante è dargli una macchina competitiva. Come Fernando, devi dargli le monoposto per vincere, altrimenti non può”, ha concluso Fisichella.