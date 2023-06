Verstappen deve ancora inchinarsi ad Hamilton: il dato che inchioda l’olandese

Max Verstappen sta riscrivendo i numeri della F1, vincendo a raffica. L’olandese, però, ne deve fare di strada nel confronto con Lewis Hamilton.

Lewis Hamilton e Max Verstappen si sono sfidati in un duello epico nel 2021. L’ultimo campionato della precedente gen di vetture ibride è stato uno dei più palpitanti della storia della F1. Lewis riuscì a recuperare negli ultimi appuntamenti tutto lo svantaggio in classifica, arrivando all’ultima tappa di Abu Dhabi a pari punti con il toro olandese.

Il figlio d’arte di Jos aveva dalla sua una vittoria in più, dieci contro nove. Un vantaggio non di poco conto. In caso di DNF di entrambi si sarebbe laureato campione del mondo il giovane della Red Bull Racing. La preoccupazione, naturalmente, non era solo inerente all’affidabilità ma ad un eventuale sportellata che avrebbe mandato entrambi fuori dai giochi. Max sarebbe salito in paradiso, mentre Lewis avrebbe concluso con una cocente delusione.

Dopo la pole position conquistata da Verstappen, il #44 fu molto furbo a scappare via, levandosi dai guai. Tagliò interamente una chicane per non impattare nella vettura dell’olandese. Fu la prima polemica tra gli uomini al muretti di Red Bull Racing e Mercedes. Sollecitato di continuo Michael Masi commise un errore fatale per l’anglocaraibico nell’ultima fase di gara, facendo sdoppiare esclusivamente le vetture comprese tra la Mercedes del 7 volte iridato, leader della classifica, e Max Verstappen.

Quest’ultimo su gomme fresche soft bruciò all’ultimo giro, una volta uscita la SC per il botto di Latifi, facendo scoppiare la festa al box della Red Bull Racing. L’olandese approfittò del grip in più della mescola fresca per infilare Lewis che, al contempo, avrebbe dovuto evitare un contatto che lo avrebbe potuto vedere soccombente. Per Lewis qualcosa era stato manipolato, ma sportivamente strinse la mano al nuovo campione del mondo.

King Lewis e la statistica di Verstappen

Da allora le strade hanno preso direzioni molto diverse. Lewis Hamilton, complice un’auto ad effetto suolo fallimentare, non ha più vinto un GP. Max Verstappen, invece, è vicino alla conquista del terzo titolo iridato della sua storia. Nel 2022 MV33, oggi numero 1 della griglia, ha conquistato ben 15 GP, oltre a 2 Sprint Race. Nessuno nella storia del Formula 1 aveva mai conquistato un tale numero trionfi, nemmeno Michael Schumacher in Ferrari e Sebastian Vettel, ai tempi gloriosi della Red Bull Racing.

Il fenomeno di Hasselt sta continuando a vincere nel 2023, lasciando solo le briciole agli avversari. Non era mai accaduto che un pilota così giovane avesse la chance di vincere a raffica un tale numero di mondiali. Se la RB dovesse confermarsi l’auto da battere (cosa altamente probabile) nell’intero ciclo tecnico, Verstappen potrebbe agganciare i cinque mondiali di fila del Kaiser.

La media punti di Max, però, è decisamente deficitaria nel confronto con Lewis Hamilton. Quest’ultimo ha ottenuto 4.492.50 punti per una media per GP di 14.17. Si tratta di una percentuale spaventosa. Al secondo posto all time c’è Sebastian Vettel con 3.098 punti per una media di 10.36. Max Verstappen, invece, ne ha conquistato 2 181.50 per una media a GP di 12.83. Meno della metà di Lewis. Chiudono la TOP5 Fernando Alonso con 2.160 punti e Kimi Raikkonen con 1.873.