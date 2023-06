Charles Leclerc, addio alla Formula 1? Ora ha un nuovo sogno

Il pilota monegasco si è lasciato ingolosire dallo spettacolo ammirato nello scorso weekend. Ecco cosa ha dichiarato Charles Leclerc.

La Ferrari ha un trofeo in più in bacheca ma non si tratta di un titolo in Formula 1. Purtroppo per i fan della Rossa è un periodo agrodolce. Da una parte la Rossa vola nel WEC, avendo vinto dopo 50 anni dall’ultima partecipazione la 24 Ore di Le Mans, mentre nella categoria regina del Motorsport risulta ancora molto attardata rispetto ai principali competitor.

Il reparto dell’AF Corse ha cominciato da un foglio bianco, proprio come avrebbero dovuto fare i tecnici della GeS alla vigilia del mondiale della svolta con le nuove auto ad effetto suolo. Le wing car, riproposte dopo 40 anni, hanno fatto breccia sul piano del design, molto meno per lo scopo effettivo per cui sono state riportate in vita. Vi sarebbero dovute essere gare spettacolari con duelli molto più ravvicinati rispetto al passato.

Al contrato ha dominato un solo team, mentre i primi successi nel 2022 di Charles Leclerc sono stati illusori. Sul piano tecnico la F1-75, quantomeno, si era dimostrata un’auto competitiva su diversi tracciati. Agile nei tratti misti e con una buona erogazione sul dritto aveva entusiasmato i fan con l’hat-trick in Bahrain e il grand chelem in Australia. Nel corso della stagione ha vinto anche in Austria, tra le mura amiche della Red Bull Racing.

Al di là del primo successo di Sainz in Inghilterra la Ferrari non ha lottato per il massimo traguardo. L’obiettivo alla vigilia era riportato il titolo a Maranello. Il mondiale 2022 è risultato una passeggiata per la Red Bull Racing. Max Verstappen ha vinto con divere gare di vantaggio. La Ferrari ha chiuso al secondo posto con oltre 200 punti di distacco dalla vetta. La debacle si è fatta totale nel 2023 con un solo podio, firmato da Charles Leclerc in Azerbaijan. Ecco gli orari della prossima tappa in Canada.

Ferrari, il nuovo desiderio di Charles Leclerc

Il pilota monegasco ha visto da vicino il successo della Ferrari a Le Mans. Un trionfo inaspettato anche perché un problema di affidabilità era dietro l’angolo. La squadra, invece, ha retto benissimo nella prima parte di gara, rispondendo agli attacchi dei driver della Toyota. In 24 ore possono accadere centinaia di cose, ma tutte le variabili hanno alla fine sorriso alla Ferrari.

Nessuno dimenticherà mai l’edizione del 2023. Un pilota dalle grandi ambizioni avrebbe voluto, sicuramente, presenziare ad un evento così importante. Leclerc, invece, avrà solo potuto osservare dal box le gesta dei suoi colleghi nell’Endurance. Il driver della Rossa, però, ha confessato che un giorno vorrà prendere parte alla classica francese.

In una intervista rilasciata su Eurosport, il numero della 16 della Scuderia ha dichiarato: “Incredibile vedere una Ferrari vincente in questa edizione del centenario, dispiace per la seconda Ferrari. Sono veramente contento di questa vittoria. Guidare una Ferrari a Le Mans? Perché no, sarebbe un onore”. Gli eroi attuali in rosso sono Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi e James Calado. In futuro potrebbe essere Charles Leclerc a fare la storia del Cavallino alla 24 Ore. Gli piacerebbe rimanere nel cuore degli appassionati del WEC.