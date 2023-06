F1, GP Canada: Orari TV e Streaming su SKY e TV8

Il circus della F1 si sposterà a Montreal per l’attesissima tappa in Canada. Ci sarà il pienone e la Ferrari è chiamata ad una prova d’orgoglio.

Dopo un trittico di gare vinte da Max Verstappen al volante della RB19, chi riuscirà a frenare la sua cavalcata? L’olandese avrebbe desiderato correre ad Imola dove sarebbe stato il favorito assoluto, tuttavia il round italiano è stato annullato a causa delle alluvioni. Le notizie che giungono dal Canada sono tutt’altro che confortanti, ma vi rimandiamo alla lettura di questo articolo per approfondire la questione.

Se non dovessero esserci problemi e il GP dovesse disputarsi senza problemi, i driver si ritroveranno nel magico scenario dell’isolotto artificiale di Notre-Dame. Il tracciato, lungo 4361 m, è decisamente tra i più demanding per i freni. Le continue frenate, intervallate da accelerazioni fulminee, lo rende impegnativo per gli impianti frenanti. Quattro tratti sono ad alta velocità (Droit du Casino, rettifilo del traguardo, tratto tra Curva 7-8 e quello tra Curva 9-10), due curve lente (Curva 2 e Curva 10), facendolo diventare di fatto un tracciato da Stop & Go.

Per provare delle manovre di sorpasso i piloti, solitamente osano in curva 1 e 2 e nelle successive svolte tra curva 6 e 7 e la 10. Lo scorso anno dominò Max Verstappen ed è ancora lui il pilota favorito per i bookmaker. Le caratteristiche della pista dovrebbero esaltare anche il compagno di squadra, Sergio Perez, apparso un po’ in affanno nelle ultime uscite. Montreal ha sempre rappresentato un luogo di culto per i fan di Lewis Hamilton. Quest’ultimo ha vinto il suo primo GP in F1 in Canada e si è ripetuto in altre 6 circostanze.

Potrebbe festeggiare un record in caso di vittoria, tuttavia la strada è in salita. La Mercedes ha fatto degli enormi passi in avanti con il nuovo pacchetto di aggiornamenti, ma non è ancora abbastanza per puntare alla scardinare le certezze del drink team. La Ferrari, probabilmente, se la giocherà con l’Aston Martin di Fernando Alonso per il ruolo di terza forza. Dopo il weekend da incubo di Charles Leclerc in Spagna, la Rossa dovrà scuotersi per non insabbiarsi, ancor di più, al quarto posto della classifica costruttori.

F1, ecco gli orari del Gran Premio del Canada

Il Gran Premio di Canada non si è disputato nel 2020 e nel 2021 a causa della pandemia da Covid-19. Per una vittoria Ferrari bisogna ritornare addirittura al 2018. In quell’annata ad imporsi fu Sebastian Vettel in piena bagarre per il Mondiale con il rivale anglocaraibico. I tifosi sperano di assistere ad uno spettacolo sensazionale, ma è molto probabile che si tratterà dell’ennesima passarella del figlio d’arte di Jos. Il dato è sconvolgente.

Di seguito trovate tutti gli orari del prossimo fine settimana:

Orari TV GP Canada SKY

Venerdì 16 giugno

Prove libere 1

19:30 – 20:30 su SKY Sport F1

Prove libere 2

23:00 – 0:00 su SKY Sport F1

Sabato 17 giugno

Prove libere 3

18:30 – 19:30 su SKY Sport F1

Qualifiche

22:00 – 23:00 su SKY Sport F1

Domenica 18 giugno

Gara

20:00 su SKY Sport F1

Orari GP Canada TV8

Sabato 17 giugno

Qualifiche

23:30 in differita su TV8

Domenica 18 giugno

Gara

22:00 in differita su TV8