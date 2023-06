Berlusconi, arriva il cordoglio di un grande della F1: tutti emozionati

La morte di Silvio Berlusconi è stata uno shock per l’Italia, ed anche un grande esperto di F1 ed imprenditore ha detto la sua.

Il 12 giugno del 2023 è una data che è già entrata nella storia, visto che si è spento un simbolo di tanti ambiti del nostro paese. Stiamo ovviamente parlando di Silvio Berlusconi, che si è spento all’età di 86 anni all’ospedale San Raffaele di Milano, a causa della leucemia mielomonocitica, di cui già soffriva da qualche mese.

Le condizioni del Cavaliere avevano destato preoccupazione già nei giorni della Pasqua, ai primi di aprile, quando fu ricoverato presso il medesimo nosocomio che abbiamo menzionato poco fa, e fu in quel frangente che gli venne diagnosticata questa terribile malattia, fatale nella gran parte dei casi.

Berlusconi ha comunque lottato come ha sempre fatto, ed era riuscito a tornare nella sua residenza di Arcore dopo una lunga degenza, durata ben più di un mese. Nel corso di una convention di Forza Italia, andata in scena tra il 5 ed il 6 di maggio, l’ex Presidente del Consiglio si era rivolto pubblicamente a tutti i partecipanti, ed era apparso stanco ed affannato.

Pochi giorni fa, a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute, era stato nuovamente ricoverato, e nella mattinata di lunedì si è spento. Nel bene e nel male, si è trattato di un personaggio che la nostra storia l’ha segnata, a seguito di un grande impegno nella politica, nello sport e, soprattutto, nel campo dell’imprenditoria.

La sua salma è stata portata presso la residenza di Arcore, per poi essere traslata a Cologno Monzese, nella sede di Mediaset, dove è stata allestita la camera ardente. Alle ore 15 di mercoledì si terranno i funerali presso il Duomo di Milano, la città che gli ha dato i natali e che lo ha reso grande. Non è mancato il cordoglio da parte dei personaggi pubblici, anche dal mondo dello sport visto il suo grande impegno con il Milan e, negli ultimi anni, con il Monza.

Berlusconi, ecco il messaggio per lui di Flavio Briatore

Come detto, la scomparsa di Silvio Berlusconi è un pezzo di storia d’Italia, che chiude un’epoca in cui è stato un vero e proprio gigante di vari settori. Tanti i messaggi di affetto per lui, e per ciò che riguarda il mondo dei motori, segnaliamo quello di Alejandro Agag, boss della Formula E, ma anche e soprattutto quello di Flavio Briatore.

L’ex team principal di Benetton e Renault, squadre che ha portato a vincere titoli mondiali prima con Michael Schumacher e poi con Fernando Alonso, era un ottimo amico del Cavaliere, e gli ha dedicato un commovente messaggio sul suo profilo Instagram, come potrete leggere qui sopra.

Briatore ha definito Berlusconi come una “leggenda”, un protagonista della storia d’Italia degli ultimi due ventenni. Tralasciando ogni orientamento politico e le idee personali, è difficile dare torto all’ex team principal, che ha deciso di omaggiare in maniera netta l’ex Presidente del Consiglio. Le sue parole, come si può ben capire, hanno commosso tutti.