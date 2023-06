MotoGP, GP Germania: Orari TV e Streaming su SKY e TV8

La MotoGP torna subito in azione al Sachsenring, con il Gran Premio di Germania che è alle porte. Ecco gli orari e le info utili.

Non c’è un attimo di respiro per la MotoGP, che dopo le emozioni del Mugello si sposta in quel del Sachsenring per il Gran Premio di Germania. Pecco Bagnaia arriva con il morale alle stelle dopo aver cannibalizzato la gara di casa, visto che ha ottenuto la pole position, la vittoria nella Sprint Race ed anche nella gara domenicale.

La superiorità espressa dalle moto di Borgo Panigale è stata impressionante, con Pecco che ha fatto filotto volando a 131 punti in classifica, ed accumulando ben 21 lunghezze di vantaggio su Marco Bezzecchi. I due si erano dati battaglia al sabato, ma l’alfiere del Mooney VR46 Racing Team non ha mai avuto il passo dei migliori alla domenica.

Risale Jorge Martin, che con il secondo posto odierno si porta a soli 3 punti da Bezzecchi, facendo capire ancor di più quanto sia potente il dominio della Ducati su questa MotoGP. Il prossimo appuntamento è in programma per questo fine settimana, nel quale si correrà al Sachsenring il GP di Germania, su un tracciato molto particolare e che misura appena 3.671 metri.

La conformazione è una delle più curiose e, ricordiamo, che si gira sempre a sinistra invece che a destra, in senso antiorario. Questo è uno dei segreti e dei perché dei tanti successi di Marc Marquez da queste parti, con la Ducati che qui ha vinto soltanto nel 2008 con Casey Stoner, che fu autore di una gara fenomenale con la quale piegò la concorrenza.

MotoGP, ecco gli orari e le informazioni del GP Germania

La MotoGP corre il Gran Premio di Germania sulla pista del Sachsenring dal lontano 1998, anche se nei primi anni era ovviamente la Classe 500 quella che andava in pista. In tempi recenti, da queste parti ha sempre dominato Marc Marquez, che in top class ha sempre vinto dal 2013 al 2021, con l’eccezione del 2020, quando la gara non fu disputata a causa del Covid-19.

Il nativo di Cervera non ha gareggiato lo scorso anno, lasciando lo scettro del vincitore a Fabio Quartararo, che vinse proprio in terra teutonica la sua ultima gara in MotoGP. Tornando a Marquez, per lui è arrivato l’ennesimo ritiro in quel del Mugello, ma il Sachsenring è sempre stata la sua pista assieme ad Austin, e qualche centesimo lo potreste scommettere su di lui.

Tuttavia, il grande favorito resta sempre Pecco Bagnaia, che lo scorso anno qui cadde malamente e sembrò dire addio alle sue speranze mondiali, anche se fu proprio quell’errore a fargli fare il giusto switch mentale, guidandolo alla rimonta che lo ha portato al titolo che sognava da sempre.

Di seguito trovate gli orari televisivi del prossimo fine settimana:

Orari TV GP di Germania su SKY

Venerdì 16 giugno

Prove libere 1

10:45;

Prove libere 2

15:00:

Sabato 17 giugno

Prove libere 3

10:10;

Qualifiche

10:50;

Sprint Race

15:00;

Domenica 18 giugno

Warm-up

09:45

Gara

14:00

Orari TV GP di Germania su TV8

Sabato 17 giugno

Sprint Race

18:00 in differita

Domenica 18 giugno

Gara