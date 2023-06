Silvio Berlusconi e l’assurda storia: c’è di mezzo una Ferrari e una donna famosissima

Se n’è andato il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, ex primo ministro del nostro paese. Riviviamo una storia clamorosa.

Per l’Italia è la fine di un’epoca, dal momento che Silvio Berlusconi si è spento all’Ospedale San Raffaele di Milano all’età di 86 anni, compiuti il 29 settembre dello scorso anno. La notizia è arrivata nella mattinata di oggi, 12 giugno 2023, una data che resterà impressa nella storia del nostro paese.

Silvio Berlusconi è stato un personaggio poliedrico, più volte primo ministro italiano, fondatore e leader di Forza Italia, ma anche presidente del Milan dei tanti successi in Italia ed in Europa, che ultimamente aveva fatto grande il suo Monza, portandolo in Serie A e con grandi obiettivi per il suo futuro.

Il Cavaliere è stato stroncato dalla leucemia mielomonocitica, che era stata scoperta nei giorni precedenti alla Pasqua, oltre due mesi fa. Le sue condizioni, in quel periodo, erano apparse molto gravi e già si temeva per la sua vita, ma poi le cose erano sembrate in miglioramento, sino a portarlo ad uscire dal nasocomio milanese dopo quella che era comunque stata una lunga degenza.

Il lutto ha colpito tutto il mondo della politica, con il cordoglio arrivato da tutte le forze del Governo e dell’opposizione, ma anche dal mondo del calcio e dello spettacolo, arrivando anche all’imprenditoria, il campo in cui Berlusconi aveva cominciato a diventare un personaggio di spicco del nostro paese.

Silvio Berlusconi, quella storia con la Ferrari di mezzo

Un paio di anni fa, il nome di Silvio Berlusconi era stato legato ad una Ferrari, dal momento che era venuta a galla una storia che poneva al centro della scena anche Anne Sinclair, la moglie dell’ex direttore generale del Fondo monetario Internazionale, Dominique Strauss-Kahn, noto per la sua infedeltà coniugale nei confronti della donna.

Quest’ultimo stava per diventare Presidente della Repubblica Francese, quando è scoppiato uno scandalo per presunte violenze sessuali nei confronti di una cameriera di albergo in quel di New York. Anne ha così deciso di lasciare suo marito, ed è lì che molte storie sono venute fuori riguardo alla sua vita privata.

In un’intervista che la donna rilasciò al “Corriere della Sera“, era venuto fuori che un uomo molto influente del nostro paese l’avrebbe pagata oro per farne una star della televisione, per il suo nuovo canale francese, La Cinq. Il suo nome è quello di Silvio Berlusconi, che la invitò a pranzo, secondo quanto raccontato dalla donna, nei pressi dell’Arco di Trionfo di Parigi, ed al momento del dessert disse: “Le darò quello che vuole. Desidera una Ferrari? La avrà, ma anche dei milioni, se li vuole“. Incredibilmente, la donna decise di rifiutare un’offerta che tutti avrebbero accettato.

Il curioso aneddoto è stato molto chiacchierato in quel periodo, ma come detto da lei stessa, alla fine non se ne fece nulla. Tuttavia, come redazione desideriamo porgere le nostre più sentite condoglianze alla famiglia del Cavaliere, che in un modo o nell’altro, ha segnato la storia moderna del nostro paese.