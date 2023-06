Vuoi un SUV che somiglia alla Porsche Macan? Ora potrete averlo a 20mila euro

La Porsche Macan è uno dei migliori Suv presenti sul mercato, ma il suo prezzo di acquisto è molto alto. Guardate che occasione.

Spendendo una cifra di partenza pari a 73.762, potrete assicurarvi uno dei Suv più belli sul mercato, vale a dire la splendida Porsche Macan. Si tratta di un perfetto mix tra potenza ed eleganza, ma è chiaro che sono davvero pochi coloro che si possono permettere una spesa di quel tipo, ed è bene, dunque, focalizzarsi su altri obiettivi, che comunque non vi lasceranno delusi.

Il Suv è la nuova frontiera della mobilità, come confermato anche dalle tendenza dei marchi che, di solito, producono solo e soltanto supercar. La Ferrari, alla modica cifra di 385 mila euro, ha messo in vendita il Purosangue, ed anche con risultati stratosferici per quello che riguarda le vendite.

Tuttavia, questa tipologia di modelli è irraggiungibile per la gran parte della popolazione, ma ci sono comunque dei discreti crossover che possono essere acquistati a cifre molto minori. Nelle prossime righe, vi daremo conto di un vero e proprio clone, che ha fatto molto discutere qualche anno fa.

Suv, ecco questa occasione che arriva dalla Cina

Quando sentiamo parlare di “Made in China“, ci vengono subito in mente una marea di prodotti, che vengono utilizzati in ogni ambito della società, ma in pochi avrebbero pensato ad un’auto vera e propria. Tuttavia, oggi vi parleremo di un Suv clamoroso, prodotto dalla casa cinese Zotye, che nel 2016 ha messo sul mercato la SR9.

Vedendola, anche in questo video che abbiamo postato, caricato sul canale YouTube “azautovideo“, viene subito in mente una strana somiglianza, e poco dopo averla osservata, non può che venirvi in mente la sopracitata Porsche Macan. Infatti, attorno a questo Suv sono sorte subito delle polemiche, che però non hanno di certo fermato le volontà del marchio cinese.

Infatti, nel 2017 ne è stata commercializzata una versione rivisitata, ma che fa della convenienza il proprio segreto, come già accaduto per la prima generazione. Le differenze, ovviamente, ci sono, come nei gruppi ottici, nelle tecnologie utilizzate ed anche nei motori, ed è quest’ultimo aspetto che è ben diverso tra il clone e l’originale.

La SR9, infatti, può essere acquistata con motore benzina 1.5 turbo da 150 cavalli o con un 2.0 turbo da 200 cavalli, con 250 Nm di coppia massima. La trazione è anteriore, con i clienti che hanno libera scelta sul cambio. Le opzioni sono un cambio automatico a doppia frizione a sei marce o uno manuale a cinque marce.

Una differenza con la Macan sta anche nella lunghezza, che nella Zoyte è di 4.771 millimetri contro i 4.681 del crossover del marchio di Weissach. Il prezzo della vettura cinese è irrisorio se confrontato con quello del modello “originale, visto che stiamo parlando di 18 mila euro.

Per essere precisi, non si tratta del primo caso di copia ed incolla da parte del mercato cinese, visto che era già successo con altri illustri modelli europei, come l’Audi Q3 e la Q5. Se cercate dei doppioni e volete spendere il meno possibile, questo è comunque il modo giusto per farlo.