Ferrari, beccato in strada il nuovo modello: ecco tutte le grandi novità (VIDEO)

La Ferrari prosegue i test sulla SF90 Stradale in Versione Speciale, ed in queste ultime ore sono apparse nuove immagini.

In casa Ferrari il prodotto auto non è di certo in crisi come il motorsport, ed i risultati stanno crescendo a vista d’occhio. Il 2022 è stato concluso con quasi un miliardo di euro di utile netto, un dato a dir poco impressionante e che ci dà l’idea di quanto sia in forma la casa di Maranello, che guarda attentamente ai suoi progetti futuri.

Un colpo importante è stato il debutto del Suv Purosangue, che ha fatto schizzare ulteriormente le vendite a partire dal settembre dello scorso anno. Nonostante una carrozzeria ed un concept non certo abituale per il Cavallino, i risultati sono stati brillanti, ed il prossimo test importante in termini di modelli rivoluzionari sarà l’arrivo dell’elettrica.

Il suo debutto è previsto per il 2025, e c’è grande attesa per quella che sarà la prima Ferrari della storia ad emissioni zero. Nel frattempo, sono in arrivo tanti altri nuovi modelli, in alcuni casi evoluzioni di quelli del passato, mentre altri fanno riferimento a delle novità assolute. Ora andiamo a vedere lo stato dello sviluppo della SF90 Stradale Versione Speciale.

Ferrari, beccata su strada la SF90 Stradale VS

Il debutto della Ferrari SF90 Stradale Versione Speciale è sempre più vicino, ed in questo periodo, si stanno intensificando i test in tal senso. Il gioiello è stato pizzicato in alcuni nuovi test, con un video pubblicato sul canale YouTube “Rons Rides“, che qui abbiamo postato, che ne svela alcune curiosità ulteriori.

Si tratterà della versione estrema e più sviluppata di quella che fu svelata nel 2019, in omaggio al novantesimo anniversario della nascita della Scuderia modenese, datato 1929 per mano del Drake. La presentazione dovrebbe avvenire o durante l’estate o verso la fine della stagione in cui ci stiamo per immergere, con tante novità che sono attese al debutto.

La potenza, senza alcun dubbio, andrà a sfondare i 1000 cavalli, ricordando che l’auto sarà ibrida esattamente come la versione base. La coda appare più lunga rispetto alla precedente, anche se ci sono ancora fin troppe camuffature per cercare di carpire qualche dettaglio in più. Confermato il buco sul cofano anteriore, che ripropone l’S-Duct che viene utilizzato in F1, con l’obiettivo di incanalare più aria possibile e di aumentare il downforce.

Per quello che riguarda il motore, l’unità termica sarà il confermatissimo V8 biturbo, a meno di sorprese clamorose, che di base erogherà 780 cavalli, anche se l’evoluzione potrebbe portarlo a sfiorare gli 800. La potenza supererà e di parecchio quota mille cavalli grazie alle batterie agli ioni di litio che alimentano i tre motori elettrici, già presenti sulla versione presentata nel 2019, che verrà ulteriormente migliorata.

Da casa Ferrari, insomma, c’è tutta la volontà di crescere costantemente, e la nuova SF90 Stradale VS rischia di diventare una delle più performanti di sempre delle vetture prodotte dal Cavallino. A questo punto, attendiamo di vederla priva di camuffature, per cercare di scorgere maggiori differenze con la vecchia versione.