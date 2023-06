Una Ferrari da 600mila dollari ha gravi problemi: guardate come rinasce

La Ferrari 812 GTS è un vero e proprio capolavoro, ma guardate come era ridotta e come è tornata a splendere. Immagini da urlo.

Una delle Ferrari più belle dell’epoca recente è senza dubbi la 812 Superfast, che fu svelata nel 2017. Si tratta di una gran turismo berlinetta, ed il nome non è di certo causale. L’8 sta infatti a significare gli 800 cavalli del motore, mentre 12 sono i cilindri del propulsore stesso, mentre Superfast ci riporta alla mente i fasti del passato, ovvero della 500 Superfast che fu svelata nel 1964.

La supercar ha avuto anche una versione molto speciale, per via di prestazioni eccezionali e di un design ancor più estremo. Stiamo parlando della 812 GTS, ovvero la Gran Turismo Spider, con carrozzeria scoperta, che segna la storia di questo costruttore. Infatti, si tratta della prima supercar con motore V12 cinquant’anni dopo la Daytona ad essere decappottabile.

La velocità massima resta comunque di quasi 350 km/h, un qualcosa di a dir poco eccezionale e che la rende tra le più performanti di sempre. Insomma, si tratta di una delle Ferrari che sono maggiormente apprezzate dal mondo del Cavallino, ma c’è stato un episodio che di sicuro non farà piacere agli appassionati. Per fortuna, dopo un grande spavento, la cosa si è risolta al meglio.

Ferrari, la 812 GTS rinasce e va come il vento

In casa Ferrari sono stati creati tantissimi capolavori nel corso della storia, e la 812 GTS è una di questa. A volte, purtroppo, queste vetture finiscono nelle mani sbagliate, visto che vengono prese in possesso da persone che hanno un sacco di soldi, ma che non sono in grado di guidarle al meglio.

Quante volte, in passato, è capitato di vedere dei bolidi portati a brutti incidenti a causa di eccesso di velocità o motivi del genere. In questa giornata, vi parleremo di una problematica che ha colpito proprio la 812 GTS, che è risultata “sgraffignata” nella sua carrozzeria, oltre che risultare sporca e malcurata.

Per fortuna, a pensarci sono stati i ragazzi di “AMMO NYC“, che come sempre si sono occupati di riportare in vita un modello che di certo non era nelle condizioni in cui meritava. Nella prima parte del video postato in alto, caricato sul loro canale YouTube, si vedono proprio i danni che si vedono su questa Ferrari colorata di blu.

Da quel punto di vista, iniziano gli interventi smontando le gomme, che sono apparse in condizioni davvero poco felici, così come la fiancata che è stata ritoccata con una serie di prodotti speciali. In seguito, si è anche lavorato sugli interni, con una lucidata qua e là che di certo non le ha fatto male. Insomma, il veicolo è tornato a splendere, e la parte finale del video ve lo farà capire.

I protagonisti, infatti, si sono poi messi al volante, facendo sfrecciare questo vero e proprio siluro sulle strade americane. Per il resto, non vogliamo spoilerarvi troppo a tal proposito, perché vi garantiamo che queste immagini meritano di essere viste dai vostri occhi. Il lavoro svolto è a dir poco incredibile.