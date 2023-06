Bastianini, promessa ai fan Ducati: Enea ha la ricetta per la rinascita

Enea Bastianini ha completato il primo weekend del suo travagliato 2023. Ecco cosa ha annunciato al termine del GP al Mugello.

Enea Bastianini ha portato a casa i primi punti in stagione. dopo aver saltato tutte le gare a causa dell’infortunio alla scapola destra. Finalmente è avvenuto il vero debutto del ragazzo romagnolo che dopo una grande cavalcata nella passata stagione (4 gran premi vinti) ha ritrovato il gusto della pista, dopo lo sfortunato crash nella SR inaugurale in Portogallo.

Per la casa di Borgo Panigale è stata l’ennesima festa con ben 4 Ducati nei primi 5 posti sul podio. Alle spalle di Pecco Bagnaia, sono giunti Martin e Zarco, mentre Luca Marini ha chiuso al 4º posto e Marco Bezzecchi al 8º. Il Bestia è riuscito a strappare una ottima nona posizione che considerate le condizioni fisiche alla partenza era insperata. Il tracciato del Mugello avrebbe rischiato di mettere in clamorose difficoltà chiunque.

Dopo tutte le gare saltate, la stagione del riminese oramai sembra compromessa, mentre sono molto più lanciati i suoi colleghi della casa di Borgo Panigale. L’obiettivo al Mugello era di chiudere il Gran Premio nei top 10 ed Enea c’è riuscito nonostante il tracciato del Mugello sia uno dei più demanding dell’intero calendario di MotoGP.

Bagnaia, naturalmente, ha acquisito un vantaggio in classifica enorme, che oggi pare incolmabile per il centauro che l’anno scorso ha corso per il team Gresini. Sotto il profilo tecnico la Desmosedici, in questa annata, sta facendo faville. Se nella passata stagione Enea Bastianini era riuscito ad arrivare al 3º posto della graduatoria, alle spalle di Fabio Quartararo e il pilota piemontese. Lo stesso non si può dire di questa annata.

Ducati, Bastianini festeggia la sua ripresa

Le moto giapponesi sono molto attardate e Bastianini è riuscito a mettersi alle spalle entrambe le Yamaha, mentre Marc Marquez è stato protagonista dell’ennesimo weekend deludente. Il nativo di Rimini non è riuscito a tenere il passo dei principali colleghi di marca, ma è solo il primo passo di una rinascita. Per la Ducati la tappa del Mugello è stata una festa straordinaria perché Bagnaia è stato celebrato come un campione alla Valentino Rossi, mentre al contrario il Bestia può ritenersi soddisfatto di aver visto la prima bandiera a scacchi della sua stagione.

Lo sforzo è stato intenso. Al termine della gara il centauro riminese ha dichiarato: “Non sono al 100%, ovviamente non conosco bene la squadra, la moto nuova, c’è un pacchetto che fa sì che io non posso essere completo. Sono comunque soddisfatto della mia corsa e so di poter fare meglio al Sachsenring, dove la pista è meno tecnica e quindi potrò essere più incisivo“.

Dopo la frattura alla scapola destra si tratta di un primo importante step verso un futuro roseo. “Ho vissuto momenti migliori, moralmente invece sono contento, ho fatto una bella gara: è stato un bel ritorno anche se faticoso. Questo è stato uno svezzamento, dovevo cercare di capire il mio potenziale e la mia durata in gara“. ha spiegato l’ex centauro del team Gresini.