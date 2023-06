Moto3 Mugello, Gara: Holgado beffa clamorosamente Oncu sul traguardo

Il Gran Premio d’Italia della Moto3 vede imporsi Daniel Holgado, che ipoteca il titolo beffando Oncu. Sul podio Sasaki.

La Moto3 non delude mai, ed è ciò che è accaduto anche al Mugello in questa domenica, dove Daniel Holgado potrebbe aver messo le mani sul titolo mondiale. Grazie ad un finale al cardiopalma, l’alfiere del Red Bull KTM Team Ajo ha beffato il compagno di squadra Deniz Oncu.

Quest’ultimo era stato strepitoso in qualifica prendendosi la pole position, così come nel finale a salire in testa. A fregarlo è stata la scia che ha offerto sul rettilineo al compagno di squadra, che lo ha così scavalcato e battuto di pochissimi millesimi, una di quelle cose che fanno davvero male.

Tuttavia, il Mugello è questo, e con la Moto3 questo fattore si evidenzia ancor di più. Ayumu Sasaki ha completato il podio, seguito da David Alonso ed Jaume Masia. Sesto Collin Veijer, seguito da Diogo Moreira e Riccardo Rossi. Nono Stefano Nepa, mentre Kaito Toba ha completato la top ten.

Moto3, finale clamoroso tra Holgado ed Oncu

La Moto3 ha regalato il solito spettacolo in quel del Mugello, dove Deniz Oncu ha messo a referto la pole position nelle qualifiche sfiorando il record della pista per questa categoria. Al suo fianco scatta Ayumu Sasaki, seguito da Daniel Holgado dopo la retrocessione per guida irresponsabile rifilata a Joel Kelso e Diogo Moreira.

Alla partenza scatta bene il poleman, con Holgado che si mette subito nella sua scia saltando Sasazi. Dopo qualche giro risale anche Jaume Masia, che inizia a dar battaglia ai primissimi facendo vedere di avere il passo per stare davanti a tutti. Sasaki si mette a comandare il gruppone, con David Alonso che raggiunge il poker di testa con un grande sforzo, mentre tutti gli altri sono lontani anni luce.

Week-end da incubo per il primo inseguitore di Holgado nella classifica della Moto3, vale a dire Ortolà, il quale resta inchiodato all’undicesimo posto e senza un passo in grado di farlo battagliare per le prime piazze. Va sottolineata l’ottima performance di Riccardo Rossi, che si issa in sesta piazza, il primo degli altri tanto per intenderci.

Si conclude malissimo il week-end di Kelso, che dopo essere partito dal fondo cade e si ritira. Davanti a tutti è Masia che a sei giri dalla fine prende il comando delle operazioni, scavalcando Sasaki ed Oncu con una sverniciata imponente sul rettilineo dei box, che non lascia per nulla scampo ai rivali.

I primi due cercano di staccare la concorrenza, anche se è davvero complesso pensare di fare un margine di sicurezza. In seguito, tutto ciò riesce invece all’autore della pole position, ovvero Oncu, che prende qualche metro di vantaggio, ma viene subito inghiottito a causa di un lungo alla San Donato, finendo terzo.

Negli ultimi passaggi succede di tutto, Oncu e Masia si toccano alla prima staccata dell’ultimo giro, ma miracolosamente, nessuno scivola. Oncu sembra farcela, ma è proprio sul traguardo che Holgado lo beffa, mettendo una seria ipoteca sul titolo mondiale. Prossimo appuntamento al Sachsenring domenica prossima.