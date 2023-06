Marquez, alterco con Bagnaia e carenata con Miller: sentite cosa ha rivelato Marc

La solita incomprensione in qualifica tra l’otto volte iridato, Marc Marquez, e l’attuale campione del mondo, Pecco Bagnaia, ha preparato allo spettacolo della Sprint Race.

I due centauri di Honda e Ducati continuano a punzecchiarsi, soprattutto in qualifica. La sfida non si è sostanziata negli appuntamenti domenicali, per il semplice fatto che MM93 ha preso parte a soli due GP, stendendosi al suolo. Dopo tanta attesa, il fenomeno di Cervera è tornato in sella alla sua RC213V in occasione della tappa di Le Mans.

Dopo l’errore nelle ultime battute per salire sul podio, il nativo di Cervera ha iniziato con il piglio giusto l’appuntamento al Mugello. Nonostante i limiti tecnici, al di là delle scie e delle distanza di sicurezza in prova, Marquez sembra tornato ad alti livelli. Sul piano fisco il #93 ha recuperato al 100% dopo l’infortunio alla mano destra. Nella Sprint Race della gara toscana MM93 è scattato dalla seconda casella, davanti al fratello del team Gresini, e dietro al poleman Pecco Bagnaia.

Il ventiseienne, noto in pista come Nuvola Rossa, ha sofferto maggiormente la pressione dei colleghi di marca. Nonostante il vantaggio enorme in classifica il ritorno in pista del centauro della Honda ha, però, fatto risalire l’hype sulla rivalità. Pecco è scattato forte, dalla prima casella, riuscendo alla prima curva a conservare la prima posizione. Alex Marquez è finito in ghiaia alla prima curva.

Le prime gocce di pioggia sono scese sul tracciato toscano, al primo giro, rendendo ancora più entusiasmante la sfida tra Marquez e Bagnaia. L’erogazione del motore della Desmosedici sul dritto rende la vita molto più facile ai ducatisti. Il #93 è stata sverniciato da Martin che ha preso la testa della corsa nelle primissime tornate.

Marc Marquez, che sfida al Mugello

La pioggia, nei primi giri, ha condizionato la gara breve. Lo spagnolo ha incassato la carenata di Jack Miller sulla KTM, perdendo numerose posizioni. Quattro Ducati si sono giocate le tre posizioni del podio. I due rider della squadra Mooney VR46, oltre a Jorge del team Pramac e Pecco sulla Desmo ufficiale. Marquez ha potuto, al massimo, lottare per la quinta piazza.

L’otto volte iridato, sul passo gara, è apparso attardato rispetto ai ducatisti. E’ troppo evidente il mismatch prestazionale tra le moto giapponesi e i gioielli di casa di Borgo Panigale. Persino Bastianini, al rientro dall’infortunio, ha messo nel mirino Marquez. Quest’ultimo si è classificato in settima posizione, muovendo di poco la sua posizione in graduatoria. Trionfo di Bagnaia, davanti al Bez e Martin.

Al termine della SR del Mugello il centauro di Cervera a Sky ha dichiarato: “In gara ho provato a partire bene, pensavo di perdere posizioni piano piano, invece le ho perse tutte insieme quando Jack Miller mi ha sorpassato in curva 10, è stato bravissimo lui. Al team ho detto che la nostra posizione attuale oscilla tra l’ottava e la decima, in qualche modo sono riuscito ad arrivare settimo. Domani potrebbe andare peggio, più dura la gara e più soffriamo. Devo cercare un altro passo domani nel warm-up e cercare di dare il 100%“.