Marquez è pessimista al Mugello: c’è una cosa che proprio non gli riesce

Marc Marquez ha chiuso in ottava posizione le prove libere del Gran Premio d’Italia, passando al Q2. Ecco il suo commento.

La giornata di prove libere in quel del Mugello si è conclusa nel segno della solita quanto scontata dittatura Ducati, con Pecco Bagnaia davanti a tutti dopo aver girato in 1’45”436, tenendo dietro per soli 63 millesimi il rivale Marco Bezzecchi. Tra i primi dieci c’è anche Marc Marquez, che però è apparso meno in forma rispetto a Le Mans.

Come lui stesso ha ricordato nel corso delle interviste, la pista del Mugello non rientra affatto tra le sue preferite, come confermato dal fatto che ha vinto qui una sola volta, nel lontano 2014. Il nativo di Cervera si è piazzato in ottava posizione, girando in 1’46”691, risultando più lento del battistrada di due decimi e mezzo.

Questo testimonia quanto sia serrata la battaglia su questa pista, anche se la Ducati pare avere un gran bel margine da tirare fuori. Marquez è anche incappato in una caduta durante la seconda sessione di prove libere, che per fortuna non gli ha lasciato delle conseguenze dal punto di vista fisico.

A causa di un infortunio alla mano, è stato invece dichiarato unfit il compagno di squadra Joan Mir, che è protagonista di una stagione da incubo, dove non ha mai avuto prestazioni in sella alla Honda, ed ora ci si è messa anche la sfortuna del problema fisico. La casa nipponica, dunque, si affida a Marc, anche se uno scatenato Alex Rins ha piazzato la RC213V del team LCR in terza posizione, a soli 81 millesimi da Bagnaia, facendo capire che il potenziale non manca di certo.

Marquez, ecco il suo commento dopo le prove libere

Marc Marquez ha avuto le sue difficoltà nel venerdì del Mugello, e c’è voluto il suo colpo di classe per riuscire a passare direttamente alla Q2. Tuttavia, non sarà affatto facile ripetere la prestazione da protagonista di un mese fa in Francia, anche se, conoscendolo, sappiamo che non possiamo mai darlo per sconfitto.

L’otto volte campione del mondo ha raccontato quelle che sono le sue sensazioni alla stampa subito dopo la fine delle prove libere, facendo sapere che non è stata di certo la miglior giornata di prove libere della sua carriera. La pista non è la sua preferita, e servirà qualcosa di speciale per essere protagonista.

Ecco le parole di Marquez: “Come venerdì non è stato facile, ho avuto più problemi di quanto mi potessi aspettare. Comunque possiamo fare bene in qualifica, è stato importante rientrare tra i primi dieci. Questa però è una pista dove ho sempre fatto fatica, non so perché, ma non ho mai fatto una grande differenza. Abbiamo anche dei problemi, ma non è solo un fatto di moto. So che devo fare dei passi in avanti a livello di guida, ci sono circuiti dove vado molto bene, come Le Mans, altri che mi fanno venire il mal di testa. Il Mugello è una di queste“.