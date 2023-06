Marquez può andare in Ducati? Ora il boss fa chiarezza sulla situazione

Marc Marquez e la Ducati, con ogni probabilità, non si uniranno mai. Le ultime parole di Claudio Domenicali chiudono ad ogni scenario.

La stagione di MotoGP targata 2023 sta ribadendo il dominio Ducati che si era visto nella parte finale della scorsa stagione, anche se c’è comunque una bella battaglia al vertice. Nelle prime cinque gare, due successi li ha ottenuti Pecco Bagnaia, ed altrettanti sono andati a Marco Bezzecchi, con la Honda che è stata l’unica in grado di vincere parlando degli altri, ma a farlo non è stato Marc Marquez.

Ad Austin, infatti, il trionfo è andato ad Alex Rins sulla RC213V privata del team LCR, per la grande gioia del nostro Lucio Cecchinello. Il nativo di Cervera, da sempre padrone del tracciato texano, non era presente a causa dell’infortunio che lo ha colpito al primo metacarpo della mano destra, avvenuto in Portogallo nel contatto con Miguel Oliveira.

Marquez è stato costretto a saltare diverse gare, tornando, di gran carriera, subito protagonista a Le Mans. L’otto volte campione del mondo del Motomondiale si rimetterà difficilmente in corsa per il titolo mondiale, ma ha dimostrato che con il telaio Kalex la sua moto si è molto ben comportata.

La sfida mondiale vede grande favorito Bagnaia, anche se il “Bez” sta mettendo una bella dose di pressione addosso al grande amico. La Ducati continua a dimostrarsi una moto di un altro livello, anche se Pecco, quest’anno, non la sta onorando al meglio. Il futuro sembra comunque essere affidato ai giovani della cantera della Rossa delle due moto.

Marquez, arriva la doccia fredda da Claudio Domenicali

In questi ultimi giorni, uno degli argomenti che ha tenuto banco all’interno della MotoGP è quello dell’eventuale passaggio di Marc Marquez alla Ducati. Si tratterebbe di un binomio potenzialmente devastante, dal momento che parliamo del rider migliore della griglia su di una moto che fa uno sport a parte rispetto ai competitor.

L’eventuale passaggio del nativo di Cervera alla casa di Borgo Panigale fa sognare molti appassionati ed addetti ai lavori, e ad alimentare questo rumor ci ha pensato Jorge Lorenzo. Il maiorchino, compagno di squadra di Marc ai tempi della Honda, nel 2019, ha infatti detto che il suo connazionale, terminato il suo contratto con il team di Alberto Puig, andrà a spostarsi in Ducati, anche con un accordo economico ben più basso di quello attuale.

A gettare acqua sul fuoco, in tal senso, è stato Claudio Domenicali, ovvero l’amministratore delegato della Ducati, che in un’intervista rilasciata a “SKY Sport 24” ha dichiarato: “Cosa penso di quello che ha detto Lorenzo su Marquez? Non credo sia la cosa giusta per noi. Marc è un talento straordinario e non deve dimostrare nulla. Noi puntiamo sui nostri piloti, lavoriamo come se fossimo una famiglia ed i risultati ci danno ragione“.

Durante la scorsa settimana, anche il boss di Ducati Corse, ovvero Luigi Dall’Igna, aveva detto che non ci sarebbe mai stato un accordo con Marc. Dunque, per vedere lo spagnolo vestito di rosso servirà un qualcosa di davvero clamoroso, ma in questo mondo non si può mai dire l’ultima.