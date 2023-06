Altro infortunio in casa Ducati: un’altra defezione importante in vista del Mugello

La Ducati si avvia alla gara di casa, quella del Mugello, con vari punti interrogativi. Ora c’è anche un infortunio ulteriore.

La MotoGP in questo 2023 sta regalando diversi colpi di scena, e la Ducati non è stata di certo fortunata in tal senso. In queste settimane di pausa, che ci hanno separato dal Gran Premio di Francia di Le Mans da quello d’Italia al Mugello, è emersa una lieve frattura dell’astragalo per Pecco Bagnaia, che è stato così sottoposto ad un’operazione.

Non c’è alcun dubbio sulla sua regolare presenza al Gran Premio d’Italia, che lo scorso anno dominò davanti al pubblico di casa, mentre è più incerta la situazione che riguarda Enea Bastianini. L’ex del Gresini Racing, come ben sappiamo, si è fratturato la scapola in quel di Portimao, quando venne centrato in pieno da Luca Marini nel corso della Sprint Race. Il “Bestia” ha così saltato tutte le gare ed è a 0 punti in classifica, ma non è questo che preoccupa.

Bastianini è infatti tornato in sella a Jerez de la Frontera, in Spagna, dove però ha corso solo le prove libere, per via di un eccessivo dolore alla spalla che non gli ha consentito di fare la gara. Si è poi deciso di tenerlo fuori anche a Le Mans, sfruttando il mese di pausa che ci ha portato alla settimana del Mugello.

Enea sarà sicuramente in pista, ma il dubbio è sulle sue condizioni e su quello che sarà il suo rendimento. Nel frattempo, da casa Ducati arriva anche un’altra brutta notizia, che riguarda l’infortunio di un altro membro del team. Per fortuna, l’episodio non è stato grave e si può tirare un sospiro di sollievo.

Ducati, c’è un altro infortunio alla vigilia del Mugello

In casa Ducati non è un periodo fortunato dopo i problemi che hanno colpito Pecco Bagnaia e, soprattutto, Enea Bastianini, che spera di tornare al top per la gara di casa al Mugello. Nelle ultime ore, è arrivata una notizia sicuramente non positiva, che riguarda un infortunio che ha visto protagonista Davide Tardozzi, il team manager della casa di Borgo Panigale.

Con un post sul suo profilo Instagram che abbiamo qui riportato, il manager italiano ha mostrato delle bende presenti ai suoi piedi, dopo un incidente che lo ha visto protagonista con lo scooter. Tardozzi, nella descrizione, ha infatti scritto: “I crashed with a scooter“, anche se non è ancora chiara la dinamica di quanto è accaduto.

Infatti, Tardozzi ha scritto semplicemente che l’incidente ha visto coinvolto un motorino, senza chiarire se è stato investito o se c’era lui in sella al momento dell’evento. Per fortuna, uno dei volti preferiti dai tifosi ed ormai membro irremovibile del box Ducati non ha riportato danni importanti, anche se lo spavento sarà stato sicuramente importante.

A questo punto, non possiamo far altro che augurare a Tardozzi una pronta guarigione, nella speranza di vederlo all’interno del suo box al Mugello. Vista l’entità dell’infortunio, che appare abbastanza lieve, non abbiamo dubbi sul fatto che sarà regolarmente presente per incitare la sua squadra.