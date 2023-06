MotoGP, Marquez-Ducati affare fatto? Ora Dall’Igna vuota il sacco

Marc Marquez e la Ducati sono le due pedine di riferimento della MotoGP, ed ora Gigi Dall’Igna ha detto la sua sulla vicenda.

La MotoGP regala sempre sorprese sul fronte del mercato piloti, e c’è la netta sensazione che nei prossimi mesi possa accadere qualcosa di grosso. Pochi giorni fa è arrivata una vera e propria bomba sparata da Jorge Lorenzo, il quale ha detto chiaramente che Marc Marquez, una volta scaduto il contratto con la Honda, firmerà per la Ducati.

Il maiorchino ha descritto tutto lo scenario, affermando che di certo non avrà un contratto uguale a quello odierno sul fronte economico, visto che percepisce ben 12 milioni di euro a stagione come stipendio base, e che sarà costretto ad accettare un ingaggio più basso. Tuttavia, secondo Jorge, il nativo di Cervera firmerà senza fare troppe storie, per cercare di tornare a competere per ciò che gli spetta.

Non ci sono dubbi sul fatto che, almeno per il 2024, la Ducati non cambierà la propria coppia di piloti, visto che Pecco Bagnaia ed il nuovo arrivato Enea Bastianini hanno un contratto valido anche per la prossima stagione. Diverse settimane fa, Paolo Ciabatti aveva detto senza troppi giri di parole che le porte per Marquez in Ducati sono ormai chiuse, visto che la casa di Borgo Panigale vuole puntare sul proprio vivaio, senza dover ricoprire d’oro l’otto volte campione del mondo del Motomondiale.

Tuttavia, in MotoGP non si può mai dire l’ultima, soprattutto quando si parla di due colossi di questo tipo, come la Ducati e Marquez. Nelle ultime ore, a parlare della situazione ci ha pensato l’ingegner Luigi Dall’Igna, ovvero il grande responsabile di Ducati Corse, il primo, vero artefice degli straordinari successi di questo periodo.

MotoGP, Gigi Dall’Igna ha le idee chiare su Marc Marquez

Vedere Marc Marquez correre in MotoGP con una tuta differente rispetto a quella della Honda sarebbe davvero una sorpresa enorme per tutti, visto che, sin dal 2013, anno del suo debutto, ha sempre corso per il team di Alberto Puig. Tuttavia, nella vita le cose possono cambiare, e questo potrebbe essere il momento giusto per farlo.

In un’intervista riportata da “MotoSan“, Luigi Dall’Igna ha in un certo senso smentito quanto affermato da Jorge Lorenzo, il quale ha dato per certo l’addio alla Honda di Marquez in direzione Ducati. Il tecnico veneto, a questo punto, ha parlato in maniera molto chiara sulla vicenda.

Ecco le sue parole: “Dal mio punto di vista, non sono sicuro che Marquez andrà a lasciare la Honda alla fine del 2024, dobbiamo aspettare. Non credo, in seguito, che lui accetterebbe di non andare in un team non ufficiale della MotoGP, a Le Mans ha fatto una grande gara dopo tanti mesi di inattività“.

In seguito, Dall’Igna il discorso che riguarda alla contentezza del team Ducati nei confronti dei propri piloti, ovvero Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini. I due sono ottimi rider, che in questa stagione, per motivi diversi, stanno facendo fatica a trovare continuità. La speranza è che il periodo sfortunato passi.