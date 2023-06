Leclerc può scappare dalla Ferrari? C’è una cosa che glielo permetterebbe

Charles Leclerc potrebbe, concretamente, lasciare la Ferrari se i risultati non dovessero arrivare. A svelare l’esistenza di una clausola segreta è stato Helmut Marko.

Di solito il mercato dei piloti impazza quando la stagione va verso la conclusione o nei mesi successivi allo spegnimento dei motori. In inverno tutto è taciuto a Maranello, ma dopo questo start da incubo si sono sprecate le notizie sui ferraristi. Nelle scorse settimane vi abbiamo raccontato delle insistenti voci che vorrebbero Leclerc altrove nel 2024, dopo l’annuncio del Daily Mail di un’offerta presentata dal Presidente John Elkann al #44 della Stella, tuttavia il rumor è stato smentito.

Leclerc e Ferrari sembravano destinati a vivere per sempre felici e contenti. Dopo l’entusiasmo iniziale del 2019 era arrivato un periodo di astinenza di due anni e mezzo che avevano messo a dura prova la pazienza del giovane. Il pilota dell’Academy avrebbe voluto svoltare con l’inizio della nuova era delle monoposto ad effetto suolo e, nelle prime battute del 2022, il risultato sembrava raggiunto.

I successi in Bahrain e in Australia avevano convinto il monegasco e l’intero popolo ferrarista alla possibilità concreta di poter trovare un senso a quelle attese. Al contrario di quanto oggi possa sembrare il legame con la Ferrari rischia di essersi definitivamente incrinato. CL16 ha giurato amore eterno alla Rossa per il semplice fatto che vorrebbe, effettivamente, vincere il suo primo mondiale a Maranello, sfatando un tabù che va avanti dal 2007.

Il problema è che non ha a disposizione una vettura all’altezza del suo talento e non vi sono i presupposti per un futuro diverso da quello attuale. A quasi 26 anni il numero 16 rischia di bruciarsi, definitivamente, inseguendo proclami dei vertici di Maranello e false speranze. Per rivedere una Ferrari in lotta per il mondiale ci vorranno anni e il tempo inizia ad essere un fattore nella vita del “Predestinato”.

La clausola rescissoria di Charles Leclerc

Nessuno avrebbe potuto immaginare che all’interno del contratto del pilota monegasco vi fosse una clausola che permettesse di lasciare la squadra italiana qualora non arrivasse nelle prime tre posizioni della graduatoria costruttori. In pochi avrebbero potuto pronosticare, stabilmente, una Ferrari al quarto posto, alle spalle di Red Bull Racing, Aston Martin e Mercedes. La realtà attuale è questa e rischia di condizionare il futuro del ragazzo.

Ad oggi, esclusi i sentimentalismi, non vi sarebbe più nessun motivo per prolungare il contratto con la Ferrari, se non quello di non avere chance con un sedile libero in un altro top team. La possibilità che la Ferrari arrivi quarta e che, in qualche modo, un’altra squadra possa trovare lo spazio per accogliere un talento purissimo come Leclerc non è così remota.

La Red Bull Racing, per ora, ha blindato il suo campione olandese, mentre qualora Hamilton rinnovasse il contratto a termine del 2023, per Charles non vi sarebbero possibilità neanche nel team Mercedes. La situazione si fa sempre più difficile dal punto di vista mentale anche perché Carlos Sainz, grazie ad una regolarità mediocre, riesce comunque in classifica a stare davanti al numero 16. Ai posteri l’ardua sentenza.