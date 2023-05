Hamilton saluta la Mercedes? Ecco tutta la verità sulla trattativa del secolo con la Ferrari

Nella storia della F1 vi sono stati ribaltoni clamorosi. Immaginare il cambio di casacca di Lewis Hamilton a 39 anni è quasi utopia. Vi spieghiamo i principali motivi.

Vi sono piloti che sono legati a filo doppio alla propria scuderia. Questo è, sicuramente, il caso di Lewis Hamilton e della Mercedes. L’anglocaraibico è molto più di un semplice driver per il marchio della Stella a tre punte, essendo diventato un ambassador del brand e rappresentando in pieno i valori del gruppo tedesco.

Non tutti sanno che la carriera di Lewis Hamilton è iniziata sotto l’effige della Mercedes, soprattutto grazie ad un’intuizione dell’ex team principal della McLaren Ron Dennis. All’epoca il team di Woking era motorizzato dai motori Mercedes. Lewis Hamilton esordì in Formula 1 nel 2007, sfiorando il titolo mondiale al fianco di Fernando Alonso.

L’anno successivo si rifece con gli interessi, beffando all’ultimo giro Felipe Massa sull’iconico tracciato di Interlagos in Brasile. Fu uno dei più giovani campioni del mondo della storia della Formula 1 e, al contempo, legò il suo nome a quello della Stella. Stagioni più tardi, dopo annate avare di soddisfazioni, Hamilton si è legato con la Mercedes, prendendo il posto di Michael Schumacher. Quest’ultimo aveva costruito il terreno fertile sul quale Lewis colse i principali frutti della sua carriera.

Dopo 103 GP vinti e altrettante pole position marcate, Hamilton è diventato una leggenda vivente. È l’unico nella storia della Formula 1 ad aver oltrepassato la tripla cifra di trionfi, andando vicinissimo alla conquista dell’ottavo titolo mondiale nel 2021. Sebbene non vinca una gara da quell’anno e sia, emotivamente demotivato, sul piano psicologico, Lewis Hamilton rimane uno dei migliori dell’attuale griglia della Formula 1 e della storia del circus.

Lewis Hamilton, arriva la proposta della Ferrari?

Nelle ultime ore i rumor partiti dall’Inghilterra, in particolare da un articolo esclusivo del Daily Mail, hanno messo in luce un interessamento da parte della Scuderia modenese per il #44. Hamilton ha giurato amore eterno alla Mercedes, ma ha anche confessato di aver pensato più volte alle vetture con il marchio del Cavallino rampante. Il suo contratto scadrà al termine nel 2023, mentre quello degli attuali driver della Ferrari presenta una scadenza sino a dicembre del 2024.

Con queste premesse il passaggio di Hamilton nella prossima stagione dovrebbe avvenire con la contestuale rottura del contratto di uno tra Sainz e Leclerc. Qualcuno disse che i contratti sono fatti per essere stracciati, tuttavia la Ferrari dovrebbe ingaggiare per una cifra vicina ai 45 milioni di euro un trentanovenne che non avrebbe grandi prospettive a Maranello.

In mezzo c’è tanta politica, marketing ma anche necessità di fare dei titoloni per catturare l’interesse sempre più appassito dei fan. Ad oggi il passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari appare per tutti questi motivi improbabile, anche perché sul piano tecnico la monoposto italiana non è superiore a quella che, attualmente, guida l’asso di Stevenage.

Con maggiori rassicurazioni tecniche e un contratto faraonico, probabilmente, la vicenda avrebbe potuto assumere tutt’altra veste ma ad oggi ci sentiamo affermare che Sainz e Leclerc possono dormire sogni tranquilli almeno fino al termine della prossima stagione.