F1, GP Spagna: Max Verstappen ridicolizza tutti, incubo Ferrari

Il GP di Spagna 2023 hanno regalato un risultato scontato. Al primo posto è arrivato Max Verstappen, con una sola sosta, davanti al duo della Mercedes.

Allo spegnimento dei semafori il poleman Max Verstappen ha tenuto a bada Carlos Sainz. Quest’ultimo sulle soft avrebbe potuto, in teoria, bruciare il #33, oggi numero 1 della griglia, sulle mescole medie, ma si è dovuto accontentare della seconda piazza. L’olandese ha chiuso la traiettoria interna, frenando molto tardi. Sainz all’esterno in curva 1 ha dovuto desistere.

Bellissima partenza di Lance Stroll, in grado di salire in terza posizione con un super sorpasso su Lewis Hamilton, approfittando di un contatto tra la McLaren di LN4 e del #44. Il canadese ha dimostrato di avere anche dei lampi da grande pilota ma è sempre piuttosto incostante rispetto al teammate. Lando Norris, invece, è partito malissimo, toccando con l’ala anteriore il sette volte campione del mondo della Mercedes. E’ stato costretto a sostituire al pit stop, immediatamente, l’ala.

Charles Leclerc, dietro alla Williams di Sargeant, è partito dalla pit lane. Il monegasco ha scavalcato il pilota amaricano e Bottas nei primi giri, non trovando però un ritmo sensazionale. Nel giro di 6 giri, invece, Sainz si è beccato 3 secondi di distacco dal leader della Red Bull Racing. Teoricamente il degrado gomme sul tracciato di Barcellona è molto elevato. Nei primi 10 solo il duo della squadra con sede a Milton Keynes sono scattati con le mescole medie.

Sergio Perez, dopo i problemi in qualifica di ieri, è risalito velocemente in top 10, puntando alla top 5. Questo è l’obiettivo annunciato anche dal t.p. Christian Horner. Le Mercedes hanno messo in mostra dei passi in avanti importanti. Gli aggiornamenti della W14 hanno dato ad Hamilton delle chance di lottare subito per le posizioni nobili della classifica, rispondendo all’AM.

F1 Spagna, notte fonda per la Ferrari

Carlos Sainz ha tenuto un ritmo costante. Alle sue spalle Hamilton, Stroll, Russell hanno provato ad accorciare il gap con il madrileno. Al sedicesimo giro Carlos Sainz ha montato, nuovamente la mescola media. Sono saliti, virtualmente, sul podio Hamilton e Russell. Lo spagnolo della Ferrari ha chiesto alla Ferrari i motivi della scelta delle mescole.

Charles Leclerc ha lasciato passare Carlos Sainz e si è fermato nel giro successivo, montando le soft. La SF23 ha sofferto tantissimo nel confronto con gli altri top team, nonostante gli sviluppi. Le Mercedes hanno dettato un ritmo sostenuto. Lewis si è fermato al giro 25, montando le medie. Il giro successivo si è fermato anche George Russell. La Red Bull Racing ha scelto di fermare Max al giro 27, montando la mescola hard per arrivare fino alla fine.

Carlos Sainz, in difficoltà sulle gomme per del graining, è stato sverniciato sia da Hamilton che da Russell. Una SF23 da incubo in Spagna. Sainz e Leclerc si sono dovuti rifermare al giro 42. Una sofferenza atroce per le Rosse. Max Verstappen ha chiuso al primo posto con 22 secondi su Lewis Hamilton. Sul terzo gradino George Russell. Perez ha chiuso quarto davanti a Sainz. Leclerc solo dodicesimo, fuori dalla zona punti.